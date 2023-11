Entender la materia oscura

Cuenta Chanda Prescod-Weinstein en su libro "El cosmos desordenado" que la materia oscura no tiene por qué ser real. La cosmóloga estadounidense, divulgadora y activista de género cuya principal actividad profesional se desarrolla en la Universidad de Washington, advierte de que el término materia oscura lo acuñó en 1906 Henri Poincaré, que la bautizó como "matière obscure". Veintidós años antes, en 1884, el astrónomo inglés lord Kelvin había planteado la teoría de que "muchas de nuestras estrellas, puede que la inmensa mayoría, sean cuerpos oscuro". Añade Prescod-Weinstein que ya en la década de 1920, los astrónomos holandeses Jacobus Kapteyn y Jan Oort postularon también la presencia de algo parecido a la "matière obscure" a partir de sus observaciones de las estrellas de la Vía Láctea y otras vecinas galácticas. Más pruebas llegaron después de la mano del astrónomo estadounidense Horace Babcock en 1939, y a esas alturas el nombre "materia oscura" había calado ya; pese a que no tenía sentido, porque el problema no era que fuese oscura, sino más bien que era imperceptible, invisible, subraya la divulgadora estadounidense en su última publicación.

Viene al caso el asunto de la materia oscura sobre esas cuestiones inapreciables de la vida cotidiana. La última, conocida esta semana, tiene que ver con la decisión de la Cámara de Comercio de no volver a celebrar en Avilés el Salón de Mascotas "Principets". Desde el órgano cameral ya se ha explicado que las exigencias que impone la Ley de Bienestar Animal impone "nuevas necesidades de organización" para asegurar el confort y comodidad de los animales y los límites de espacio para garantizarlo, lo que derivó, tras un pormenorizado análisis, en la decisión de suspenderlo, habida cuenta del aumento de la complejidad de la gestión y organización de una feria de estas características. Y a todo ello se sumó que los principales colaboradores del salón de las mascotas propusieron una serie de condiciones "de imposible cumplimiento" por parte de la Cámara. Esa decisión fundamentada de la corporación cameral no fue bien recibida en las filas de Vox ni desde el gobierno local, que ya ha anunciado una próxima reunión del consejo de la institución Ifecav, en la que analizarán la planificación ferial y congresual en la ciudad, tras tildas de "preocupante" que se deje de celebrar el Salón de Mascotas en Avilés "y se traslade a Gijón". El PP, por su lado, entiende que la Cámara no legisla, "pero está obligada a cumplir con la legislación vigente", lo que deja poco espacio para las interpretaciones que otros realizan sobre la renuncia a "Principets". La Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, por la que se regula el cuidado de las mascotas y animales silvestres en cautividad, con la exclusión de los perros de caza, guarda y trabajo, ha complicado la organización de cualquier evento donde las mascotas tengan protagonismo. Mayor consenso concita la oportunidad de recuperar la actividad de la Mesa de la Industria de la Comarca (MICA). La reactivación de este órgano coincide con un momento histórico también para la industria en Avilés a través de los proyectos de Windar para los suelos de la antigua Alcoa y los plantes de Sepides para los terrenos de las Baterías, dos proyectos clave para mirar hacia el futuro con optimismo.