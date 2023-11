Cañedo, el Girona y el Osasuna: asunto de confianza

Javier Vidales ponía, en el programa del club "Zona Mixta" del pasado lunes, el ejemplo de Osasuna a la hora de hablar de la situación de Emilio Cañedo. El astorgano, al que hay que reconocer por dar su máxima confianza a un entrenador que él no ha escogido, no se mordió la lengua a la hora de deshacerse en elogios ante el ovetense, al que dice que le avala su experiencia como blanquiazul. Porque, como dice el refrán, vale más malo conocido que bueno por conocer, pero con Cañedo no es solo eso.

El ovetense se hizo cargo del equipo cuando estaba al borde del abismo. Bajo su mando, el Avilés volvió a aprender lo que significa el verbo competir y lo llevó al momento más ilusionante que se recuerda en muchos años: esa final de play-off ante el filial del Granada. Nadie niega que Diego Baeza y compañía han hecho un gran trabajo a la hora de revitalizar el espíritu alrededor del club, pero ese trabajo tiene que estar acompañado con lo que se ve en el campo. Porque si al Suárez Puerta salta un equipo que emula el estilo de Álvaro Cervera, con todos cerraditos atrás y un planteamiento ultradefensivo, cuesta creer que la afición se enganchase como lo hizo la pasada campaña o como lo está haciendo en el inicio de esta, a pesar de que los resultados no acaban de acompañar. Por eso, por todo lo que hay detrás de la llegada de Emilio Cañedo, el técnico ovetense merece un voto de confianza. Por eso hace unas semanas Diego Baeza salió en redes sociales a defender a su entrenador y, por eso, le decidió renovar al término de la pasada temporada. Y, por eso, Vidales ha reafirmado al ovetense en su cargo. Porque igual que, hace ya dos años, Cañedo consiguió sacar al Avilés del pozo, quién dice que no puede volver a repetirlo ahora. Ahora todo el mundo está quedándose maravillado con el Girona, flamante líder de Primera División. Cabe recordar que, hace precisamente dos años, cuando los catalanes marchaban 19.º en segunda, la directiva mostró su confianza ciega en el entrenador, Michel, firmando una renovación que, por los méritos deportivos cosechados, no tenía sentido. Bien, pues ahora son unos de los equipos de moda en Europa, peleando de tú a tú con Madrid y Barcelona. La distancia entre el Girona y el Avilés es abismal, pero el ejemplo puede servir para ver como un golpe de confianza puede ser definitivo. Ahora, a esperar la reacción en casa del líder, el Zamora.