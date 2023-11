Una de hostelería

De nuevo un cargo sindical aborda el grave problema que afecta al sector hostelero, no aportando soluciones pero sí señalando a los culpables: los empresarios. Esta vez ha sido ni más ni menos que Pepe Álvarez, el secretario general de la UGT, el que ha puesto el dedo en la llaga sobre los terribles problemas que afectan al sector, en una corta entrevista en televisión.

Manifiesta Pepe Álvarez que un camarero le ha dicho: "Hoy he trabajado diez horas" y Pepe pone cara pícara ante la cámara. Y con una media sonrisa, sin palabras, da a entender que aquí está el gran problema de la hostelería: la explotación por parte del empresario al empleado. ¡Qué me estás contando que yo no sepa! No aclaran el camarero ni Pepe si esas dos horas extras trabajadas entran dentro de las ocho horas extras que pueden hacer a la semana, si se las han pagado o si el empresario le obliga a realizarlas a punta de pistola. En fin, que nos dejan en un mar de dudas.

Acierta, en cambio, de pleno Pepe al apuntar como uno de los problemas graves del sector los horarios, no por el abuso en las horas trabajadas, como insinúa, sino por los momentos de la jornada y fechas en que se producen esos trabajos: festivos, domingos, tardes, noches... Momentos donde el resto de los mortales se divierte, curiosamente en los sitios donde los camareros trabajan.

Aclaro lo del tuteo a Pepe por mi parte. Resulta que hace un montón de años fuimos colegas en hostelería en Avilés, aunque en sitios y duración distintas, él poco tiempo en el Dulcinea, bar desaparecido que estaba en la plaza Carlos Lobo, y yo en la Cantina, donde aún sigo.

A mí, que tengo un montón de años encima, no me tendría que extrañar cómo se afronta un problema tan grave con tan poca seriedad, porque el tema no es nuevo. Hace ya un tiempo, durante una huelga de hostelería importante, celebramos reuniones para un nuevo convenio sectorial. El primer día de reuniones, el recibimiento de un sindicalista de la UGT fue el siguiente: los empresarios coméis langostas y tenéis queridas. Tal cual. Este nota, tiempo más tarde, se convirtió en empresario, la empresa duró tres meses, no pagó la renta, los empleados no cobraron despido, no estaban dados de alta y de lo que no me pude enterar es de si había comido langostas y lo otro.

Ahora nos ponemos serios y vamos al problema.

1. Agravio comparativo. Si tú tienes un trabajo donde trabajas domingos y festivos y si además tú trabajas en sitios donde los demás se divierten, tenemos un problema.

2. Si tú ves que un empleado de banca o un funcionario, que gana por lo menos lo mismo que tú y trabaja como veinte veces (mínimo) menos que tú, no solo tenemos un problema, tenemos varios.

3. Si además añades que estos se jubilan a la misma edad que tú, pero sin duda mucho más descansados, el problema aumenta.

4. Si estás en una actividad donde el cliente te exige cuando hay apuro que lo atiendas al minuto de llegar, sin tener en cuenta a los que han llegado primero que él –cosa que no ocurre ni en la construcción, donde un albañil echando paletadas de arenón y cemento a una hormigonera no tiene otras tres hormigoneras llamándolo a la vez–, aumenta tu problema.

No obstante, lo que sí podemos hacer en lugar de buscar culpables es buscar soluciones lógicas a un problema que va en aumento de año en año. Una de ellas puede ser la jubilación a los 60 años para el sector hostelero. También mejores sueldos –pendientes de una mejora de la profesionalidad de los empleados que redunde en mejores ventas y mas propinas–, vacaciones de 50 días al año y horarios continuados, nada de turnos partidos. Todo esto, claro, conllevaría un sobrecoste para el cliente que está por ver si lo podría soportar.

Tampoco sobraría que a esta generación dependiente de las ayudas, que ni estudian ni trabajan, por lo que no cotizan nada, alguien les advierta que, cuando les llegue la edad de jubilación –el tiempo pasa muy rápido–, no recibirán paga alguna, y que, fallecidos los abuelos jubilados de Ensidesa, no habrá dinero alguno en casa. Teniendo en cuenta que vivir del aire no es posible, a lo mejor hasta se animan a buscar trabajo.

En la hostelería hacen falta profesionales, no llevadores de cosas, gentes con una formación, diría que casi una vocación, que sepan atender al cliente. Un buen servicio redunda en la buena marcha de un negocio, y la satisfacción de un cliente bien atendido se refleja en la propina que deja.

Me apresuro a reconocer que cuento con bastantes amigos, tanto funcionarios del Estado como bancarios, y no sé de ninguno que esté contento con su trabajo; todo lo contrario, están muy, pero que muy enfadados.

Y me despido con una frase que me encanta, me gusta repetir y que encierra una gran verdad: el trabajo cansa. ¿Y si resulta que es aquí donde radica el problema? Y añado: ¿habrá sindicato capaz de arreglar este marrón?