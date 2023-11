Garrucho, lo que nunca muere

Lo de "Lo que nunca muere" fue el título de una radio-novela, aún no nos había arrollado la tele, de un curioso autor y dramaturgo: Guillermo Sautier Casaseca. Garrucho y yo éramos más que hermanos, no sólo porque fuéramos parientes lejanos y lleváramos el mismo apellido, si no porque fue también un padre, un espejo en que mirarme, un ser sin parangón a quien quería imitar. Y envidiar. Y era tanto su poderío físico y mental que nos dejaba huella. Y envidia. Y afán de ser como él. Y por eso para mí no morirá nunca. Al contrario.

Sé que otros amigos de aquella panda luanquina de la funesta postguerra ha llegado a sentir cosas similares. Y todos lo dábamos por hecho, por ser de otro planeta, por ser mortalmente inmortal. Y que lo que estábamos viviendo en el tanatorio, en la iglesia y finalmente en el cementerio, era una gran mentira. Una pesadilla de la cadena Ser y sus dramones de lagrima fácil. Y por eso lloré en esos sitios como un rapacín abandonado de la mano de su Dios. Y no sabía que hacer. Ni siquiera rezar. Solo llorar porque no vería más a mi héroe, aunque para mí nunca morirá. Y estar hoy asombrado de ese efecto dramático que te llena el alma para lo poco que te queda de vida.