Ladrones de tristezas

Me acordé de aquella canción de Sabina que empieza con un "ella le pidió que la llevara al fin del mundo" y que, cuando llega al estribillo, lo hace con "hubo tanto ruido / que al final llegó al final". Y me acordé, claro, porque la comedia cuyo estreno nacional acogió antes de anoche la sala club del Niemeyer se llamó "Ruido". Pero no sólo por eso.

Aunque el "Ruido" de José Padilla –este es el autor de la comedia– no es una historia de destrucción, guarda con ella cierta similitudes con el "Ruido" de Sabina. Él y Pancho Varona y Pedro Guerra –los que firmaron el tema hace tres décadas– lo que hacen es contar una historia de amor que estalla por los aires ("ruido de tenazas"); Padilla, sin embargo, opta por contar una relación que empieza con la bomba ya estallada. Dos perdedores con ganas de abandonar su perdición se aventuran para, como dice Sabina, poder ir "al fin del mundo". Los dos perdedores son una estrella fugaz de un programa de televisión tipo "Operación Triunfo" y un buscador de tesoros de pleno siglo XXI. La suma de los dos fracasos se produce en un sótano que tiene más de cueva de Platón que de bodega. Y ahí comienza esta historia que no es de amor, pero que podría llegar a serlo. Dos seres humanos perdidos en el presente que desean, combinados, encontrar el mejor de los futuros. Los dos perdedores tienen los cuerpos de Zaira Montes y de Juan Vinuesa. A la primera, por ejemplo, la vimos en la benemérita "Run. Jamás caer vivos". Vinuesa, en poco menos de un mes, volverá a Avilés con "María Luisa", lo último de Juan Mayorga, otro espectáculo en el que la realidad no es tan real como parece. Los dos se meten en la comedia de hoz y coz, sin embargo, ese ímpetu emborrona el asunto central: esa historia nueva que están naciendo. "Ruido" tiene dos partes: en una el protagonismo lo lleva Sara y, en la otra, el protagonista es Valentín. La transición de una parte a la otra es tan abrupta que el espectador se queda descolocado, pero, bueno, ese descoloque sirve para llevar la función más allá del escenario desnudo donde se ha desarollado.