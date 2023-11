La igualdad real, un derecho de hombres y mujeres

Creo que la igualdad real entre hombres y mujeres es un derecho humano fundamental y una condición necesaria para el progreso social. No me considero superior ni inferior a ninguna mujer, sino un aliado que respeta, valora y apoya sus luchas, reivindicaciones y logros. Acciones que buscan equilibrar una balanza en la que todo el peso siempre ha estado del mismo lado y tenemos que trabajar para conseguir equilibrarla.

Creo que esta es la única forma de garantizar una convivencia basada en el respeto mutuo y la colaboración. En este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es importante recordar los desafíos a los que nos enfrentamos. En Avilés, 147 víctimas tienen seguimiento policial de protección y, en lo que va de año, el Centro Asesor de la Mujer ha atendido alrededor de 644 consultas relacionadas con violencia de género.

También debemos destacar hoy en día la violencia hacia la mujer en redes sociales, y la preocupante tendencia que se está dando de nuevo entre adolescentes percibiéndose conductas de control en pareja como la base de una relación sana, y no como una forma de violencia de género ni como un indicador de riesgo de futuras agresiones físicas o psicológicas.

En estos momentos, debemos tener claro que el feminismo es un factor clave y no una ideología política ni debe pretender serlo, si no que debemos pensar en él como un movimiento social que busca la justicia y la equidad para todas las personas, independientemente de su sexo, género, orientación sexual, etnia, religión o clase. Por eso, estoy totalmente convencido que se deben dejar de lado las orientaciones políticas que dividen y enfrentan a las personas y que comparten este objetivo común. No importa si se es de izquierda o de derecha, lo que importa es buscar la igualdad real.

No quiero entrar en debates ideológicos que solo sirven para polarizar y desviar la atención de lo verdaderamente importante: el bienestar de todas las personas.

En este día, también quiero rendir homenaje a todas las mujeres que, a pesar de las dificultades y obstáculos, han luchado incansablemente para alcanzar sus metas y realizar sus proyectos. Mujeres que no se dejaron sobreproteger por la sociedad, sino que se arriesgaron, se enfrentaron a los desafíos y demostraron su fortaleza y resiliencia. Mujeres que han roto barreras, desafiado estereotipos y abierto camino para las generaciones futuras. Su valentía y determinación son una fuente de inspiración para todos y un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer un cambio. Su legado nos impulsa a seguir luchando por un mundo donde todas las personas sean valoradas por sus habilidades y logros, no por su género. Reconocemos vuestro valor, vuestra contribución y vuestro sacrificio.

Como hombre, quiero ser parte de ese cambio, quiero cuestionarme mis privilegios y prejuicios, y hacerme responsable de mis acciones y emociones, educarme y educar en la igualdad y la diversidad, comprometerme con la erradicación de la violencia machista en todas sus formas y apoyar a las mujeres en la lucha por sus derechos.

Quiero contribuir, hoy y todos los días del año, a crear un mundo más justo e igualitario para todas las personas, donde nadie sea discriminado, oprimido o violentado por su condición de género, orientación sexual, etnia, religión o clase y que las únicas diferencias sean marcadas por nuestras aptitudes y logros.

Por todo ello, mi rechazo más profundo hacia cualquier forma de violencia, en este caso contra las mujeres en cualquier ámbito o situación.