Un caballero de los pies a la cabeza

El 17 de septiembre de 2022 Fernando Álvarez Balbuena se vio inesperadamente rodeado de su familia, de amigos del alma de esos que se cuentan con los dedos de una mano –en su caso de las dos– y de allegados entre los que me incluyo. Todos querían testimoniarle su afecto y admiración con motivo de que se acercaba a los 90 años y el cambio de década bien merecía una suerte de homenaje. El protagonista de la encerrona –jamás hubiera consentido ir por propia voluntad a ese agasajo– hubo de ceder aquel día a sus emociones y, humano al fin y al cabo, se sintió feliz, reconfortado, querido e importante.

Hoy, de cuerpo presente, se repetirán las expresiones de admiración y respeto, pero lamentablemente tendrán carácter póstumo porque nadie es eterno y al bueno de Balbuena le ha llegado la hora de rendir cuentas a ese Dios que tanto rezó en vida; pero que vaya tranquilo, porque poco tendrá que exigirle el Juez Supremo porque más que bien no hizo en vida.

Volviendo a aquel entrañable día de septiembre de hace un año, quienes tomaron la palabra para perfilar a Fernando Álvarez Balbuena describieron sus facetas como empresario, optometrista, poeta, humanista, ensayista y estudioso de la historia. Desde el núcleo familiar, el más íntimo, se subrayó el amor de Álvarez Balbuena por Avilés, la honradez profesional demostrada durante décadas y la piña familiar que había creado y que constituyó el pilar de su vida. Alguien condensó sus valores en una acertada expresión: "Es patrimonio inmaterial de Avilés". Y quien esto escribe se refirió al homenajeado en la crónica periodística del día como un ilustrado al más puro estilo del siglo XIX.

A fuerza de coincidir con Fernando Álvarez Balbuena –colaborador de este periódico y motivo frecuente de noticia por su imparable producción cultural– surgió una hermosa amistad que la brecha generacional no hacía otra cosa que enriquecer al aportar puntos de vista diferente a los temas que ocupaban nuestro tiempo de conversación. Sé de sobras que decenas de personas podrán decir lo mismo, pero valoro especialmente lo que Fernando –don Fernando– me aportó a mí: conocimiento de la cosas grandes y pequeñas del Avilés que tanto amaba, nociones de tolerancia con las ideas diferentes a las propias, firmeza en la defensa de los grandes valores (la paz, la igualdad, la justicia...), perspectiva para tener visión global, el culto a las bellas artes, curiosidad para no dejar de aprender nunca... En fin, tanto y tanto que sé desde ya mismo lo muchísimo que lo añoraré.

Me quedo con una imagen muy nítida, por reciente, de su infinita generosidad. Buscábamos en una entidad cultural de Candamo en la que colaboro a un ponente que diese una conferencia (gratis) sobre la leyenda negra española en América y pensé en Fernando, pero claro, me daba apuro proponer ese marrón a un hombre que ha hablado desde los atriles más respetados de Asturias y alguno que otro allende Pajares. Aun así, se la tiré. No tardó dos segundos en responder: "Sí, pero con una condición". ¿Cuál?, pregunté: "Me tienes que llevar y traer en coche porque ya no conduzco".

Y así fue que viajamos a Candamo, donde dio una charla amena y profusa en datos que encandiló al público. Departió con propios y extraños, merendó frugalmente por cortesía de la organización y se deshizo en halagos por un pequeño obsequio que con toda la buena voluntad del mundo le entregaron como pago a su presencia. De vuelta a Avilés, por la carretera de La Peral me confesó que había disfrutado como un niño por la oportunidad de fomentar la cultura en un pueblo pequeño de la Asturias rural donde había observado hambre de la misma. Este era Fernando Álvarez Balbuena, mente privilegiada, corazón generoso y un caballero de los pies a la cabeza.