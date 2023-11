Nunca deseé escribir este artículo por la gran, buena y sana amistad que nos unía; estoy totalmente convencido que si mi liberación del cuerpo o tránsito hacia la eternidad hubiera acontecido antes que el suyo, él habría procedido de idéntica manera. No puedo ni quiero resumir en breves líneas toda una vida de fecunda , grata y conmovedora relación creativa, espiritual, personal y humana. Nos hermanaban demasiadas cosas, actividades, ideas y esperanzas.

No solo presentó mis dos primeros libros, sino que me dio ánimos para que siguiera publicando muchos más. Sus artículos en este periódico pasarán a la posteridad, no dejando a nadie indiferente. Siempre dijo lo que tenía que decir con una brillantez, erudición y seguridad impropia de estos tiempos ausentes de Dios y principios morales que en tantas ocasiones manifestó.

Fue mi amigo en la más amplia dimensión de la palabra; nos teníamos el uno al otro, ambos sabíamos que estábamos ahí para cuando lo necesitáramos. Fue un número uno sin discusión en todo cuanto emprendió. De ideas cristianas inconmovibles, lúcidas y transparentes, vivió como pensó, siendo leal y honesto con sus principios liberales, económicos y sociales. Decir que fue una persona culta, inteligente, amable, educada, creativa, profesional hasta más no poder, es abarcar siquiera un aspecto mínimo de su trayectoria individual. Fue, ante todo, un amante de la familia, un excelente padre, un buen abuelo y un esposo ejemplar. Sus conocimientos en las más amplias y heterogéneas facetas del saber, llamaban la atención, nada humano ni divino le era ajeno. Personas como él dan lustre y prestigio a la ciudad, la enriquecen con su mera presencia. Como otros ilustres e inolvidables avilesinos de adopción, su talla humana ha cruzado las fronteras temporales, sembrando en el ánimo de quienes tuvimos la suerte de conocerle un asombro de cariño y admiración. Nos queríamos mucho y cuantos más años cumplía nos queríamos más. Tuve la suerte de felicitarle con motivo de su noventa cumpleaños, detalle que mucho me agradeció. La última vez que le vi fue en el despacho que tenía emplazado en la Óptica, estando ya bastante enfermo, siendo consciente de lo que le estaba ocurriendo. Le llevé mi "Carta a la madre" como pretexto para vernos y hablar; a pesar de su mal estado, la leyó entera delante de mí, dejándome más que perplejo, teniendo que disimular para no llorar de emoción. Tuve la suerte de hablar por teléfono con él varias veces durante la fase final, incluso tres días antes de fallecer, manteniendo siempre una actitud irreprochable, cordial e inolvidable.

Quisiera decir tanto en tan poco tiempo que apenas me brotan solo palabras de amor, paz y consuelo. Le doy gracias a la vida por los innumerables momentos de felicidad que pasé a su lado, por compartir ideas trascendentes y elevadas que con pocos se pueden tratar. Su vida fue como un cuento de hadas: vivió muy bien, cumplió noventa años y el cielo, lugar donde está, le premió con una oportunidad para que pusiera a bien su alma, como buen católico y creyente. Dejó esta morada terrenal como uno de los grandes, hasta en eso fue un triunfador: en casa y en compañía de los seres queridos, sintiéndose arropado por quienes amó. Tres meses antes, en plenitud de facultades, estaba disfrutando con su querida esposa en Salzburgo de la música de su amado Mozart.

Disfrutó como pocos de la vida, siempre afirmaba que era un regalo y que había que aprovechar al máximo. Fue coherente consigo mismo hasta más no poder, un defensor a ultranza de los valores permanentes del ser, un practicante incondicional de los derechos humanos y un mago de la nostalgia y la comunicación, dejando huella allí por donde pasó.

Es un patrimonio vivo de la ciudad, un ilustre y ejemplar avilesino, no necesita ninguna calle para ser recordado porque su memoria está y estará siempre grabada en el corazón de quienes le conocimos y amamos las esencias que nunca mueren.

Descansa en paz , querido tocayo, como siempre me llamabas. Sé que cuando llegue mi hora estarás muy cerca de mí para indicarme el camino del Padre, la gracia celestial, el sendero de lo alto, ese lugar donde las almas son puras, felices y se vuelven como niños. Para mí estás más vivo que nunca y siempre seguirá siendo así, por los siglos de los siglos.

Mi más sentido pésame a su esposa Rafaela, a sus tres hijos Fernando, Aurora y Rafael y a toda su familia.

Que Dios te bendiga, Fernando, buen amigo.