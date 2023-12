La vida ¿sigue igual? Alejandro y Fernando

Otro año que se va y otro nieto a punto de llegar. Así que estoy preparado para en cualquier momento poder exclamar: ¡bienvenido a la vida, Alejandro! Así es, así es la vida. La vida –parece– como la letra de la canción de Julio Iglesias, "la vida sigue igual; unos que nacen, otros morirán; unos que ríen, otros llorarán… tarararara rarará rará …".

Pero hoy, ciertamente, hoy no escribo para estar triste; al menos en esta primera parte de este escrito. Hoy, ahora, escribo con alegría, para dar gracias a Dios, porque seguramente me permitirá conocer a otra criatura tan especial para mí, en unas fechas, además, tan entrañables y significadas, como son las fechas de Navidad.

Estas Pascuas, cristianas por excelencia, en las que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo –y ninguna otra cosa en principio– aunque algunos intenten imponer otras costumbres, pretendiendo paganizarlas cuán carnaval se tratara, poniendo como pantalla o excusa a los niños, dejan entrever su cobardía no afrontando su verdadera intención a pecho descubierto, sin ampararse en inocencia tan virgen y manipulable, como la de un niño.

Generaciones pretéritas, han venido celebrando y felicitando en esta época, la Navidad. Hoy en día se trata de eludir por todos los medios, este término "Navidad" y sustituirlo por "fiesta". Ahora es progre, moderno, algunos dirán que hasta lo más correcto, decir: ¡felices fiestas! y nunca "Feliz Navidad" que sería lo propio y adecuado; pero suena a rancio, carca, que está obsoleto ¡vaya! Antaño y llegados los primeros días de diciembre, ya se empezaban a sacar y en algunos casos, desempolvar, los nacimientos, decoraciones, atrezos y demás parafernalias que vestían e impregnaban los hogares españoles de espíritu navideño. En estos días recuerdo con especial cariño y fieles a la tradición, cuando con nuestros hijos, sobrinos, allegados y demás familia, llegaba la época de ir a recoger musgo para el Nacimiento. Se dejaba secar de una semana para otra, y como mucho el segundo sábado de diciembre "se montaba el belén".

Hoy el belén y aquella interactividad que entre todos teníamos, queda sustituida por un señor vestido de rojo y blanco, con grandes barbas y un gran saco –donde parece ser trae regalos para niños y mayores– pretendiendo año a año también y muy sibilinamente, diríamos a la americana, ir adquiriendo el protagonismo suficiente como para en un momento determinado, quitar de un plumazo del calendario, la fiesta de los Reyes Magos, o al menos su religiosidad y dejarle el carácter mercantil de la fiesta.

Ciertamente, ¿la vida sigue igual? Otro triunfo más del comercio especulador y mercantilista, que ante la frágil fuerza de voluntad y débil carácter del consumidor como tal consumidor, aprovecha e inunda nuestros hogares con publicidades irresistibles y pocos o ningún villancico, que es en realidad lo que hubiera de estar sonando en la mayoría de los hogares y ambientes.

Creo que en ciertas costumbres o tradiciones y en algunas que otras situaciones o ambientes, deberíamos plantarnos como lo hacen los burros a sus dueños cuando se niegan a realizar la tarea que puntualmente su amo pretende.

Y más, cuando se trata de algo envuelto en religión, en este caso cristiana, ya que tanto nos importan y tanto consentimos y respetamos en España ritos y tradiciones de otras culturas o religiones.

Pues de la misma manera, exijo como cristiano confeso, se respeten las mías, y más, en mi nación. Seguro que la Santina me echa una mano en este ruego que hoy le hago.

En esta segunda parte de este escrito y cuando estaba a punto de mandar esta colaboración del mes de diciembre a LA NUEVA ESPAÑA a la espera del artículo de mi compañero en esta sección de "Corriente Alterna" –Fernando A. Balbuena– para hacerlo llegar conjuntamente como todos los meses hago, recibo la fatal noticia de su familia, en la que me comunican que mi entrañable amigo, ha fallecido.

Es hoy para mí la última vez que escribo en esta sección que Fernando en su día creó y en la que me invitó a escribir junto a él, hace ya unos años. El tremendo orgullo que sentí en su día ante tal invitación, sólo Dios, el propio Fernando y quien esto escribe, supimos lo que para mí significaba escribir junto a él en "Corriente Alterna". Supo siempre el maestro, mi mentor, el profundo respeto que por él sentía y siento, convirtiéndose también en muchos momentos de mi vida –en los últimos tiempos sobre todo– en "conciencia externa" que me salvó en no pocas ocasiones de estar involucrado en asuntos y opiniones, según Fernando, en los que no debería de estar ni tan siquiera pretender o participar. Y cual padre fuera para mí, su consejo y opinión, siempre me sirvieron, al menos, para volver a reflexionar sobre lo reflexionado y en algunos casos hasta rectificar, de lo que nunca, en ningún caso, me arrepentí jamás y siempre acepté de buen grado, viniendo como venía de mi querido Fernando.

Fernando fue ese amigo que siempre me brindó su confianza, nunca me defraudó, continuamente estaba, siempre te ayudaba, y un día para demostrarme que la lealtad que nos profesamos era verdadera y recíproca, también él hasta pequeños secretos inconfesables me reveló y que te hacen sentir muy importante por la confianza que, entonces, en mi depositaba.

Ya se ha dicho y mucho, pero voy a volver a recalcarlo. Se va de entre nosotros un verdadero y meritorio ilustrado del siglo XXI. Sin ninguna duda. El mérito de Fernando sacando adelante más de una carrera universitaria como sacó –cuando ya tenía setenta y tantos años– el tesón, la fuerza de voluntad, su amplia y certera memoria y otras muchas virtudes que adornaban su figura, conformaron esta personalidad avilesina (aunque nacido en Gijón) que era como él se sentía realmente, que lo hicieron un verdadero referente cultural (él sí) en Avilés, en Asturias, en España, y también en Europa.

Han sido muchas y fructíferas las experiencias al lado de Fernando, han sido muchos los momentos y objetivos compartidos, muchas las risas, muchas las alegrías, buenos y excelentes bocados los compartidos sin quedar a la zaga los buenos caldos; y la verdad, pocos, muy pocos, los malos o tristes momentos vividos. Tan pocos, como que son imposibles de recordar –ni tan solo uno– en este momento.

Es tal el influjo que Fernando deja en la sociedad en general…, a tan altos y reconocidos niveles ha llegado su nombre y su buen hacer…, es tal el prestigio y la sabiduría que Fernando irradia y deja entre nosotros que quizás a más de un arribista –de estos expertos en cultura de última generación– se le pudiera ocurrir, utilizar estos tantos u otros similares, para que con el nombre de nuestro ilustrado amigo, aprovechen y arrimen el ascua a su sardina y consigan los objetivos que por sus propios medios les resulta imposible conseguir. Su familia y sus buenos amigos, estaremos atentos a cualquier circunstancia en este sentido.

Otro caso es la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca de la que fue junto con otros, fundador y presidente de honor y a la que tanto quiso, la que le estará eternamente agradecida por haberla traído hasta nuestros días y haber dejado un legado muy importante en la sociedad avilesina en general. Su Sociedad, esta Sociedad Económica, sabe certeramente quien era don Fernando Álvarez-Balbuena y hasta donde puede llevarse y cómo a nuestro amigo Fernando y su herencia literaria y social. Ahí quedó para la historia –por otra parte– el galardón de 2022 que la Sociedad Económica tuvo a bien concederle y que él tanto agradeció.

No será fácil olvidarte amigo. Desde hoy, como de los de mi propia sangre se tratara y que ya no están, tendrás un hueco preferente en mi memoria y en mi sentir, como en las del resto de la Sociedad Económica. Despedirme ya de ti hasta que un día volvamos a encontrarnos, a buen seguro en ese lugar donde otros seres queridos ya nos esperan y volvamos a ser –incluso– mucho más felices que lo fuimos hasta hoy, aquí.

Otro año que se va, y con él, mi querido, admirado, respetado y buen amigo Fernando. Así y todo, la razón para Julio Iglesias y su canción.

Lo importante es que la vida sigue –gracias a Dios– aunque sea igual.

Unos que nacen, otros morirán…, tarararara rarará rará …

Este mes de diciembre habíamos convenido hablar de la Navidad, en nuestra sección de este diario; pero en esto que te llamaron de otro lugar y no pudo ser. Como al principio decía, hoy con tu permiso, doy por finiquitada mi colaboración en "Corriente Alterna" que quizás un día recuperemos.

Que la Santina de Covadonga te acompañe siempre.

¡Feliz Natividad del Señor para todos!