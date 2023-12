Fernando Álvarez Balbuena, in memóriam

Cuando escribo estas líneas hace menos de un mes del fallecimiento de don Fernando Álvarez Balbuena, y lo primero que pienso es que ya se le echa mucho de menos, pues era tan gratificante saber que siempre estaba ahí, dispuesto a amparar las presentaciones de libros, eventos culturales o cualquier entrevista o iniciativa a la que se le convocase, porque su generosidad era tal que, por muy ocupado que estuviese, siempre encontraba un hueco para ese apoyo único, incondicional y sincero.

En los últimos días he oído muchos comentarios y he leído varios textos sobre Fernando Álvarez Balbuena y me ha conmovido profundamente lo que sobre él ha escrito Juan García, su amigo del alma, y también Francisco L. Jiménez en LA NUEVA ESPAÑA de Avilés. Y es que todos le ensalzaban, todos hablaban de su humanidad, benevolencia, nobleza, sencillez, intelectualidad, sabiduría y elegancia.

Fernando además de ser un auténtico ilustrado, era también renacentista, porque creía en el ser humano y esa creencia era la que nos hacía engrandecer a su lado. Era ampliamente flexible y tolerante. Muchas veces le escuché decir que admitía la discrepancia totalmente siempre que se plantease de forma educada. Se adaptaba a cualquier ambiente y nunca desentonaba, porque era un ser que desde la naturalidad y franqueza irradiaba luz allí donde estuviese.

Detengo por un momento la escritura de este artículo y releo "Marea interior", uno de sus libros de clásicos sonetos y profundas y serenas emociones. Y transformo la esencia de sus versos rimados en una prosa poética esperanzada, porque veo esos senderos de pétalos a la luz perfecta de los ocasos, la añoranza de la juventud junto a las orillas de los mansos ríos que llegan al mar amargo, pero que también vaticinan plácidas mañanas, horas de anhelos y promesas, porque el misterio se vuelve bello y azul en las auroras, los bosques y los manantiales. La belleza, siempre la belleza, que se percibe en los páramos tras la caída rítmica de la lluvia, y la voz y la palabra que enigmáticamente nos devuelve a la vida. Suenan las arpas en los salones en las tardes frías e invernales, la fuerza que no se agota, a pesar de las espinas, porque hemos aprendido a sonreír ante la vileza, a pesar de todas las batallas ganadas o perdidas.

Ha sido una gran suerte y un gran honor el haberle conocido y, aunque ahora el vacío nos embargue, siempre nos quedarán la evocación, la ilusión, su ejemplo.