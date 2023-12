Envidia, según el DALLA, ye’l deséu [de tener lo qu’otru tien]. Sentimientu de refugu [al querer lo qu’otru tien y nun lo poder llograr].

Siempre sentí dicir a mio güela que la envidia ye mala collacia y que nos apartáremos de la xente envidioso porque tresmitía el mal (les males enerxíes que dicimos güei) y que podíemos llegar a enfermar tanto del alma como del cuerpu. Mio güela tendría agora 133 años y poco cambiaron les creencies populares nesti sen. Inda hai xente esperto en pasar l’agua pa desagüeyar y siguen usándose los mesmos amuletos que daquella nos recomendaben. El meyor, llevar unos cuernos de vacalloura prendíos nel xustíu. Agora que vamos más llixeros de ropa, porque cambió la forma de vistir y pa nada fai falta llevar xustíu, val más facer un colgante y llevalos cuernos al pescuezu y asina, dir protexida contra’l mal de la envidia. Estos cuernos son agora mui difíciles de consiguir. Tamos sensibilizaos col respetu a los animales y, a nun ser qu’alcontremos una vacalloura muerta, nun debemos sacrificales pa estos menesteres.

Dizse que’l mal del güeyu, pal qu’inda nun s’investigó vacuna, pue causase a querer o tamién cola mirada de daquién que, ensin sabelo, tien güeyos malos y producen gafura nes persones. Too causao pola envidia, que, de xuru, tien distintos graos y manifestaciones, dende d'almiración hipócrita hasta la obsesión de causar mal, enfermar o destruir a les persones y/o enllenales de miseria. Los animales tamién puen sufrir l’agüeyamientu, y nun olecer o enllenase de pioyos o llegar a morrer de muerte súbdita, solo con que los mire un envidiosu.

Agora too se cura con melecines, pero pa la envidia nada s’inventó. Poro, cada vez abonden más les bruxes, adivines y curanderes televisives, que consuelen a los sufridores de tantes gafures que nos ataquen na vida.

L’ello ye que les y los envidiosos tamién sufrirán abondo, porque siempre alcuentren dalguién que creen superior, que tien más qu’ellos, más llogros y cualidaes más prestoses. Esta situación emocional cáusa-yos tristura, desesperación y otros sentimientos negativos por nun llegar a algamar lo que tienen los demás, non solo de bienes materiales, si non ésitos personales o profesionales.

La envidia ye tan antigua como la humanidá, por dir unos miles d’años p’atrás, diznos la Biblia que Caín mató al so hermanu Abel por envidia, y a lo llargo de la historia, hubo munches más muertes causaes por esti mal tóxicu qu’afeuta a toloes estayes sociales.

Nel catecismu, al que, de neños, asistíamos na ilesia tolos domingos, deprendíamos los pecaos capitales de memoria; un d’ellos ye la envidia, y alertábennos ellí de tolos males que trai consigo ser envidiosu, pero pa dalgunos de poco valen eses y otres recomendaciones y conseyos; al ser humanu, ente toles miseries que-y ataquen a lo llargo de la vida, una ye la que padecen los envidiosos y el mal que pueden llegar a producir, inclusive con llevantos sobre les sos víctimes.

Y, supersticiones aparte, nun sabemos l’alcance de la mente humana pa facer dañu. En distintos foros alértennos sobre’l peligru de rituales de maxa negra pa influir y causar mal nes persones y sumiles en llaceries, qu’abondes tien la vida..

Yo, como lo que viví na infancia quedóme grabao pa siempres, llevo un amuletu que va poco me regaló un queríu amigu, por si pue mermar los daños de los y les bruxes envidioses qu’anden sueltes. La eficacia nun sé si la sabré midir, pero llévolu siempre conmigo, non nel xustíu como me lo ponía mio madre, porque agora nun lu usu, pero tampoco voi desvelar onde lu llevo, nun vaya perder eficacia.