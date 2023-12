Milei, cambio de paradigma en Argentina, ¿y en España?

Seguro que recuerdas cuando tus padres te decían que nunca podías gastar más de lo que ingresabas porque eso suponía un desequilibrio en casa, pues bien, más allá de las excentricidades del personaje Javier Milei ha venido a cambiar el ‘status quo’ de un país arruinado, con un 50% de pobreza extrema, que ha sido referente en ciertos momentos para el gobierno español, y para sus socios.

Uno de los hitos más importantes para la victoria de Milei en Argentina ha sido el resurgir, el despertar de la población más joven y más humilde porque están empezando a entender que un país no crece con gasto público sino tienes más ingresos, y sobre todo, que no quieren vivir a costa de subvenciones, porque eso implica entre otras cosas que la clase media es la que tiene que pagar esas prebendas. ¿Les suena?

Esto supone un cambio de paradigma en el pensamiento común, no solamente en la región, sino que se extiende por todo el mundo, y pone en peligro a gobernantes como Pedro Sánchez, Boric, López Obrador y todos sus socios del Grupo de Puebla, que a toda costa quieren construir un modelo importado del peronismo más oscuro.

Recordemos que muchos ideales globalistas, ecologistas, o feministas en España han sido importados directamente de Argentina, incluso términos como Lawfare, tan de moda actualmente en España vienen de la propia Argentina cuando su ex presidenta Cristina Kirchner acusaba a los jueces de injerencias en sus ilegalidades.

Podemos decir que en España también hay esperanza, pero tenemos mucha carencia de conceptos básicos en economía desde edades tempranas, y una carencia en los últimos lustros del concepto de "meritocracia", de que las cosas no se regalan porque se ganan con esfuerzo y con mucha dedicación, aunque el gobierno quiera hacerte pensar lo contrario,

No hemos nacido para ser seres humanos dependientes, subvencionados y agradecidos al estado, sino que somos seres de libre pensamiento que queremos prosperar, crecer y tener un futuro digno sin las injerencias de un estado, que por supuesto siempre tiene que tener mecanismos para ayudar al que no tiene recursos, y a su vez ayudarle a salir del pozo para no ser otro dependiente más a largo plazo.

Me quedo y cierro esta reflexión con la frase que dijo Milei recientemente a los argentinos: "Levantarme, desayunar, y trabajar hasta que las velas no ardan".

Ojalá las fuerzas del cielo le acompañen.