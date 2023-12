Bienvenidos al año cero del mañana

Hace dos décadas se hablaba de Avilés como una ciudad que afrontaba un cambio decisivo hacia el futuro. El Avilés de 2002 vivía las consecuencias de una caracterización industrial básica, que sufrió crisis y reconversión, y que buscaba recuperar su protagonismo como enclave estratégico en el norte de España. Más allá de la situación heredada, las oportunidades que se identificaban en aquel momento pivotaban, como hoy, en el valioso espacio en torno a la ría y el carácter de doble centralidad de la ciudad, comarcal y metropolitana, como ya se encargó de remarcar el urbanista Eduardo Leira. Todas ellas continúan todavía hoy muy presentes.

Después de completar esta semana el consejo de la Autoridad Portuaria el último paso para que Windar pueda ocupar los terrenos de la antigua Alcoa para construir allí una fábrica de referencia en la industria eólica offshore, el entorno de Avilés y su industria han multiplicado las expectativas de hace dos décadas. Ahora que ya es visible y tangible la gran inversión de uno de los mayores fabricantes de torres a nivel mundial para la industria eólica marina, Avilés debe mutar su piel industrial y entrar de lleno en el siglo XXI.

Pero el porvenir en esta ciudad se superpone en las capas del pasado. Los sueños de un futuro de plenitud tratan de superar un presente de estética triste, pesimista y depresivo todavía en muchos aspectos, pero como si se tratara de un auténtico reto distópico sobre el devenir del progreso local, conviene enfocar las luces largas, arrancar el motor y avanzar a paso firme en algunos de los aspectos fundamentales que marcarán el devenir del progreso, desde el cambio climático a la cuarta revolución industrial y de la robotización o la gestión de las megapolis. No es ajeno a este lado del mundo ni a este pequeño territorio cuestiones como la emergencia climática, la desigualdad creciente y la primera guerra en territorio europeo. Y todo ello no ha de impedirnos creer que no existen motivos para creer en un mañana más brillante. Solo hace falta preguntarnos si estamos dispuestos a cambiar las cosas o si, simplemente, vamos a esperar sentados a que llegue el apocalipsis.

Y una, que es de las que confía en nuestro potencial como especie y como individuos para solucionar estos retos, espera que la visión optimista en este momento nos ayude a generar las reflexiones útiles que necesitamos para afrontar los desafíos que tenemos como sociedad.

Debemos tener una conversación profunda sobre si hemos perdido mucho terreno como potencia industrial o todavía estamos a tiempo. Lo bueno de ser optimista es que no hace falta esperar a un generación todopoderosa para construir [o destruir] el futuro. La versión más brillante del ingenio humano ha parido una serie de innovaciones que están ahí, disponibles y esperando para ayudarnos. Para darle la bienvenida al año cero del mañana. Ubíquense. Entorno de la ría. Un nuevo perfil. Con mucho acero todavía. Pero más cosas. Más fábricas. Nuevas. La economía circular, la adaptación climática, las energías renovables, los sistemas de digitalización ya son rentables.

Avilés y en un contexto más amplio Asturias están mutando su economía hacia un nuevo modelo productivo. Donde las personas cuentan, como antes, pero existe un espectro más amplio de tecnología en auxilio del ingenio [y el genio] del siglo XXI. En nada está ahí. Porque la mejor manera de ser parte del futuro es ayudando a construirlo.