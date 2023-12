Tolos años por estes feches mio padre facíase con unos cuantos calendarios, de los que regalaben nos distintos establecimientos. Él tenía esa ilusión. Prestába-y ponelos na cocina, na puerta la corte y otros na sala, asina en cualquier momentu podía ver cómo "pasaba’l tiempu". Amás formaben parte de la decoración de la casa. Él nun nos dexaba quitar la primera fueya hasta’l día d’Añu Nuevu.

Los más apreciaos y buscaos yeren los que poníen les fases dela lluna. Yera fundamental, entre otres coses, pa les sementeres, p’amasar el pan, pa plantar el güertu, pa facer el samartín y hasta pa cortar el pelo. La lluna influye en munches estayes de la vida y asina podíen programar les faenes más importantes, contando cola so atraición y efeutos.

Tamién yeren mui buscaos los que teníen ampliu espaciu p’apuntar coses del día a día. Nel calendariu anotábase too. Los partos de les vaques, la fecha na que les llevaben al toru, si albortaben, compras de piensu y otros menesteres del ganáu. Mio madre tamién apuntaba les compres, los enredos que mercaren fiaos na tienda y los cumpleaños y santos familiares.

En fin, qu’el calendariu yera l’axenda familiar; nun teníen otra y taba siempre a mano. Güei n’aldea hai robots que cuidan el ganáu y dan cuenta de tolo que-y sucede. Los dueños reciben la información detallada nel móvil, dalgo impensable hai unes poques décades polo que yá nun fai falta l’almanaque p’apuntar too.

Tampoco faltaba na mio casa "El zaragozano", librín que s’edita dende 1870 (agora pienso que virtual) no que mio padre tenía fe total sobre les anuncies del tiempu y lleía con enfotu lo que traía d’astronomía. Gustaben-y a mio padre muncho los astros y tolos misterios del firmamentu. Nun faltaba tampoco’l calendariu en forma de tacu del que cada día pasaben una fueya; un día menos na vida de tolos presentes, porque el tiempu nun se detién. Divertíense mirando’l santoral, colos nomes raros qu’igual enxamás sintieren nomar, la salida y la puesta del sol y de la lluna, reflexones, suxerencies, frases célebres y minutos de filosofía. Un entretenimientu más, porque nun teníen tanta ufierta informativa como tenemos agora.

Daquella había calendarios con fotos de paisaxes de distintos llugares y otres escenes, y hasta de muyeres con poca ropa p’allegrar la vista de los paisanos. Estos solíen ponelos en sitios más discretos, como podía ser la corte. Güei aquelles fotos tan erótiques, por suerte, nun abunden tanto.

El calendariu tamién sirvía pa entamar conversaciones nes tiendes, sestaferies y filandones. Dalgunos traíen por detrás la descripción y anécdotes del paisaxe que representaben.

Güei son munchos menos los establecimientos que nos ufierten calendarios, ta perdiéndose la costume de regalalos en Navidá; ye sabío que col móvil tenemos solucionaos los temes d’ axenda, previsión del tiempu, notes y diario de los acontecimientos. Los que inda nos lleguen y siguimos utilizando son los de mesa, que son más amañaos y útiles. La vida cambió nes últimes décaes y tenemos too apuntao nesi artiluxu, que tamién convirtió’l reló nun elementu-xoya.

Sicasí, yo tolos años traigo un calendariu pa mio casa, más que nada n’honor a mio padre, que tanto-y gustaben. D’otra manera tampoco me resulta útil y sustituílu pol móvil como casi tol mundu. Por veces siento deseos de revolver na mio casa de la infancia pa ver si alcuentro dalgunos onde tea impresa la lletra de los mios padres colo más importante de la so vida: coses de los animales de casa, que yeren queríos como persones y recordar too lo que ta ellí anotao. Al final del añu el calendariu convertíase nun diariu que formaba parte de la historia familiar y sirvía de conversación pa facer balance de lo qu’aconteciere na casa. Un añu pasa pronto pero da pa munchu que contar, pasen munches coses bones y delles males.

Qu’esti próximu añu 2024 traiga salú, amor, amistá y paz. Asina vos lo deseo.