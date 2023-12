Comida navideña

Han celebrado los tertulianos de "La Gabardina", con enorme éxito, la esperada comida anual navideña y días después, aún siguen impactados por un tremendo caso ocurrido durante la misma.

Nos hemos enterado que un tertuliano, tal vez el mas popular entre los componentes de la misma, se zampó 7 kilos y 600 gramos de cigalas de una tacada. Resulta que el rapaz –por ave, no por chaval–, lo hizo además en tiempo récord. Yo, que estaba enfrente suyo, no me pude percatar del todo por que me tapaban la visión las fuentes con las cigalas, pero el ir y venir del camarero retirando el escombro del campeón me hizo sospechar el desenlace.

Por curiosidad pregunté a Ramón, hombre sensato y prudente, sin duda el tertuliano más fiable y que estaba justo al lado del zampón, como había sido la cosa y me dijo tremendamente impresionado: "Tito no te lo vas a creer, en mi larga vida he visto nada igual: llegó a comerlas hasta con la cáscara". También me comentó que no le dirigió la palabra en toda la comida: "¡Miento!, me preguntó si repetiría", añadió.

¡Mecagon la mar!, yo que llevo meses peleando contra la invasión de las palomas que entran en la terraza de la Cantina y resulta que tenemos infiltrado en el grupo de la tertulia a un quebrantahuesos.

Me voy directamente al personaje y le interpelo, ¿cómo es posible este alarde de fartoneo entre amigos, sin inmutarse lo mas mínimo? Y me responde: "Son años y años de fartureo en fartureo". Y ademas –y juntando los dedos de la mano derecha bien juntos y estirados, el puño un poco encogido– pica con ellos sobre la cara, exclamando: "Y además de papo, que tiene su mérito".

Siendo esta una tertulia donde gran parte de sus componentes son declarados amantes del buen y abundante yantar, un miembro del grupo ha recorrido en este año post pandemia gran parte del país en busca del pote de berzas perfecto, seguido de otro alarde kilométrico para probar bonito del norte en distintas elaboraciones... Y le quedó tiempo libre para llegarse hasta Villagarcía de Arosa en la Festa do Centolo. Otro componente del grupo, este amante de la poesía, sueña con una tortillona de patata con cebolla, doce huevos y "choricín"; esto último en su boca es pura poesía.

Por suerte, no todos los tertulianos son grandes comedores en activo, también los hay que prefieren el deporte en vivo y en directo, es el caso de una incorporación reciente, antiguo importador de licores espiritosos, que se está preparando para hacer el Camino de Santiago a pie, no tiene decidido si por el Camino Francés. La cosa está muy avanzada, hace unos días, vestido como mandan los cánones –pantalón corto, camisa campera, la concha, bastón y cantimplora– realizó un ensayo de ruta, cubriendo en una sola jornada el trayecto que va de la plaza España (o sea El Parche), hasta el Carbayedo, más en concreto el Tataguyo, con un éxito total.

Otro de los componentes, pintor famosísimo, nos descubre su pasión por la música, destacando como saxofonista solista en la Sinfónica de Ferroñes.

Son estos ejemplos los que nos animan a seguir en la brecha, llegando a borrar parte de las barbaridades que cometen los comilones recalcitrantes.

Recibimos con enorme alegría un comunicado urgente de última hora de la tertulia. Nos avisa de la reunión urgente del comité de disciplina para tratar el tema del fartonismo que amenaza con la destrucción de la misma, y ha tomado la sabia decisión por mayoría y solo con el voto en contra del Grupo Just lo Contrary de cambiar la tradicional comida navideña por una peregrinación a pie a Covadonga. Será motivador contemplar el paso del grupo por Los Campos mientras el "cigaleño" está a punto de rematar la caminata paseando por Arriondas.

Y hasta aquí, todo lo que da de sí una comida navideña. Feliz Navidad a todos, todas, todes y todetes, menos a uno que me reservo el decir quién es. Chao.