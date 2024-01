Si intento recordar y concentrarme en una imagen que me haya hecho sentir bien, olvidarme de lo negativo o de los problemas que no puedo resolver, pienso en el brillo sobre el agua. El descenso iridiscente de la luz acariciando el ondulante y suave discurrir de las pequeñas olas, donde me escucho a mí misma como una melodía callada y en calma, inmersa en una esencia auténtica y marítima.

Cuánto o qué poco –según se mire– se necesita para sentirnos felices, quizás formar parte de ese viento que estremece las ramas, rodearnos de remolinos manejables de espesuras, tomando conciencia de nosotros mismos como ese entorno al que deseamos regresar antes de que el sol se oculte. Soñar con algas enrojecidas por la vida, abandonar los relámpagos del rostro y las boyas ancladas para percibir los contornos de la arena en los refugios de la noche y guiar nuestros pasos a través de las semillas que tímidamente depositan los astros, traduciendo esos rastros a un nuevo lenguaje desconocido y alejado de la lluvia. Si intento recordar y desprenderme de la escarcha que a veces inunda los ojos, te veo, con tu piel dorada, color aceituna, te veo nadando en ese playa de marco radiante transitando hasta una infancia de verano, huyendo de enemigos o de temores en ese dulce y hermoso mar Mediterráneo. Cuánto o qué poco –según se mire– duraban aquellos instantes oscilantes en las mañanas repletas de destellos turquesas mientras sonreíamos, porque teníamos alas transparentes que nos llevaban a los horizontes amarillos o anaranjados y cuando nos dábamos cuenta de que quedaban ya pocos días, sabíamos que de nuevo regresaríamos un año más a aquel paraje que siempre nos esperaba y que extendía sus brazos para que no nos extraviásemos por el camino. Soñar con farolas en los fríos inviernos cuando hieren las convicciones que nos atenazan sobre la tierra y prescindir de cabos y amarras que no nos conducen a ningún lugar y saber que es contigo exactamente con quien siempre has querido estar. Y a partir de ese momento, nunca un minuto más a la deriva. Y partir de ese momento, te contemplas sola y sin miedo en el centro de la oscuridad. Soñar y percibirse ligera y líquida avanzando hacia delante o hacia atrás en el tiempo como un brillo sobre el agua que no dejará ninguna huella y, en ello, residirá precisamente su libertad. Sé que aquella playa de Málaga, nos espera, me espera otro año más.