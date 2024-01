Navidad a gusto de todos

En una jornada tan especial como la de Reyes, en la que las familias dejan atrás sus rencillas y diferencias y se reúnen para intercambiar regalos y demostrar que, a pesar de todo, el amor tiende a perdurar, es momento también para reflexionar sobre las cuestiones pendientes del ejercicio recién finalizado.

Avilés encara el año después de la inauguración de la Variante con la esperanza de contar próximamente con frecuencias de alta velocidad a Madrid, o lograr el impulso definitivo a infraestructuras tan fundamentales como la reforma de la depuradora de Maqua, el desbloqueo a la eliminación de la barrera ferroviaria y la Ronda Norte, junto con los planes locales para la FP y, en el capítulo deportivo, una vez completada la renovación de la concesión del Suárez Puerta, ver cómo toma forma la intervención en el estadio anunciada por el equipo de Diego Baeza, al frente del Real Avilés.

Pero, antes de nada, las fiestas de Navidad, que tocan a su fin este mismo fin de semana, dan pie a una valoración sobre varios asuntos. Que el comercio y la hostelería local han podido aprovechar estas fechas –en ocasiones, no todo lo esperado– para beneficiarse de la alegría que acompaña en el gasto a los ciudadanos. Que la iluminación en las calles no fue este año del gusto de todos los barrios, que a los asistentes a la cabalgata les faltó luz en algunas calles céntricas y que los Reyes Magos llegaron, cuanto menos, apresurados, en parte por la amenaza de mal tiempo, a juzgar con el ritmo ligero con el que transcurrió el desfile de este viernes. Nada que objetar si no fuera por la rapidez con la que entraron en acción las máquinas de limpieza viaria, que sin apenas haberse dirigido a los niños de Avilés Sus Majestades, ya se estaba despejando el camino realizado por la comitiva real.

Con el final de año y el inicio de otro nuevo toca, no obstante, felicitarse por haber logrado una buena salida y entrada, y celebrar, igualmente, los logros del saliente, que los hay. En el capítulo de infraestructuras: la remodelación del centro de Gutiérrez Herrero, las nuevas viviendas en la casa de los maestros de la Luz, los proyectos ya a pleno disfrute ciudadano de Versalles y la plaza de Pedro Menéndez en el centro, o la nueva escuela de bebés en ciernes en el Palacio Valdés y los proyectos intergeneracionales para el antiguo ambulatorio de Villalegre y los Siete Enanitos cuyos avances están ya próximos.

Para el capítulo de las felicitaciones no cabe duda de que el proyecto de los 110 millones de euros de Windar en los antiguos terrenos de Alcoa y, en concesión, del puerto de Avilés viene a restituir el optimismo sobre el futuro industrial de Avilés. Igual de alentadores son los datos conocidos esta misma semana sobre el récord histórico de producción de Asturiana de Zinc. O que los terrenos de Baterías comienzan a ser foco de interés para empresas energéticas. Todas ellas actividades muy ligadas a los muelles avilesinos. Habida cuenta del volumen de puestos de trabajo, la aportación al PIB y el efecto multiplicador de la actividad portuaria, su impacto económico podría considerarse mucho mayor que el de cualquier gran inversión que "llueva" en tiempos de anuncios que poco tienen que ver con la cooperación o la colaboración.

Con el efecto multiplicador del Puerto sobre la economía avilesina y del conjunto de la región no queda más que mantener la apuesta, estimar su relevancia y defender como irrenunciables las inversiones próximas. Avilés se juega mucho futuro en ello.