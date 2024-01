Carta a mi madre en su 90.º cumpleaños

Querida madre y amiga:

Te escribo estas líneas para decirte que eres el amor de mi vida y que solo por el hecho de estar contigo tengo el paraíso ganado, eres mi Dios para quererte, el cielo te tengo prometido. Contigo he aprendido que la fórmula de la felicidad es muy sencilla, está al alcance de cualquiera: sólo hay que amar y dar la vida por quien se ama. El que ama no necesita palabras y al que no ama no le sirve ninguna. Sólo sé que te quiero con toda la fuerza de mi alma y que esa energía suprema y todopoderosa, el elixir de la eternidad, me ha dado una dicha que no es de este mundo. Soy tan dichoso a tu lado, me encuentro tan bien, que nado en la abundancia de mí mismo, me siento la persona más afortunada del universo, como si me tocara la lotería en cada instante, llenándome de calma y bienestar.

Gracias a ti conozco el amor que salva, la bondad que ilumina, la ternura que dulcifica y la entrega hacia los demás de forma totalmente desinteresada. Vives en este planeta sin ser de él, perteneces a una casta diferente de ser, la misma que las estrellas destilan cuando rodean el juego inocente de los ángeles con su luz.

Cuanto más te quiero más te quiero querer, ya no puedo quererte más de tanto como te quiero. Me has enseñado, con tu sencillez y modestia natural, que lo bueno y decisivo consiste en ser honrado, una buena persona, no decir mentiras, no engañar a nadie, no vivir por encima de las posibilidades y a encontrar en las pequeñas cosas de cada día un enorme tesoro individual y, sobre todo el arte casi desaparecido de una alegría e inocencia alejada del mundanal ruido y el triunfo social y económico a cualquier precio. Cuantos más años cumples más le agradezco a lo alto la dorada ocasión de sentirme un ser especial, un elegido del destino. Cada nuevo día contigo es algo tan profundo, maravilloso y trascendental que supera con creces cualquier iniciativa personal.

A pesar de los quebrantos propios del tiempo y de otras circunstancias que evito reseñar, puedo decir, con orgullo y satisfacción, desde lo más hondo del alma, que estoy viviendo contigo los mejores momentos de mi vida, teniendo una visión de amor y paz que supera todo lo creado. El cariño que te doy no es nada comparado a lo que recibo a cambio de ti solo por estar ahí, haciéndome compañía, como dos enamorados de verdad.

No tengo ningún reparo en proclamar que Dios en el cielo y tu en la Tierra sois lo mejor que me ha pasado, siempre lo fuisteis y lo seguiréis siendo hasta el final de este ciclo temporal, tras el cual iremos juntos a ese idílico lugar en el que pocos creen por desgracia para la humanidad.

Tu vida ha sido una continua lección de servicio, entrega y dedicación a tus padres, tu esposo y tus dos hijos; Miguelín, a quien has querido y quieres como solo una madre sabe querer y a mí mismo, quien lo he dejado todo por estar contigo para atenderte, quererte y adorarte y lo volvería a hacer una y mil veces más, por una sola razón: porque te amo. El amor no admite términos medios: o se ama o no se ama. Es tanto lo que mi amor y tu amor me han dado que todo lo demás carece de valor, es como si no existiera.

Cada beso que te doy me hace tan grande que no puedo entender un mundo donde la vejez es casi despreciada y a menudo relegada a la última condición.

Solo le pido a Dios que te cuide, porque eres como una niña en estado de gracia, un ángel del cielo a quien quiero de verdad, como te digo una y cientos de veces cada día.

Cuando conocemos un reino celestial de amor y paz, las exigencias y ambiciones terrenales, los egoísmos y bajas pasiones desaparecen, damos valor a lo definitivo, no perdemos el tiempo y todo aparece nimbado de una luz proverbial y una calma exquisita que nos recuerdan nuestra procedencia sobrenatural: desde que nací vivo en ese paradisíaco territorio espiritual gracias a ti.

A lo largo de mi vida te he escrito, en este periódico, las palabras más hermosas que a una madre se pueden dirigir, siendo una de las mayores satisfacciones que he tenido, dejándome un halo fecundo de riqueza interior.

Tus dificultades de estos últimos años me han dado la oportunidad de quererte más todavía y de estar a tu lado las veinticuatro horas del día para ayudarte , contagiarme de tu bondad y hallar el cielo en la Tierra, el culmen de la prosperidad: el que ayuda es ayudado y quien ama es amado por fuerzas invisibles que una mente dominada por los sentidos es incapaz de imaginar y comprender. Si no queremos a quienes nos quieren y han dado su vida por nosotros, ¿a quienes vamos a querer? Si no deseamos crear una sociedad de monstruos o autómatas sin corazón es necesario amar y ayudar y mucho más en la vejez o la enfermedad: cuanto más amemos más felices seremos.

He atravesado momentos espectaculares de gozo y elevación a través de la abogacía, mi profesión, la buena música, la literatura, el arte, la poesía, el ejercicio físico, la oración y la meditación; pero si no estuvieras tú de poco me habrían servido, hubiera sido muy distinto, has sido la guinda que ha puesto luz y color a todas las situaciones y experiencias que he atesorado y vivido.

Solo por conocer el amor con mayúscula, el que cura todos los males del mundo, ha merecido la pena vivir. Sin él no somos nada, nada merece la pena y todo se reduce a una trampa y a un engaño universal, donde se vive sin vivir y se muere antes de haber vivido.

Te quiero más que a mí mismo. Que Dios te bendiga.