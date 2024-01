Asentar cátedra

Si conocido es el compromiso de Avilés como ciudad educadora, en los últimos tiempos había venido a destacarse por su apuesta, en una colaboración iniciada en 2020 con la Universidad de Oviedo, para fomentar la investigación en torno al cine y a la praxis fílmica. Pero, cuatro años después, el proyecto de la Cátedra de Cine hace aguas. No porque no se hubiera puesto empeño y esfuerzo en que funcionara, sino porque la salida de tres de sus cargos directivos principales en este tiempo (dos directoras y un subdirector) evidencia que algo en el proyecto no acaba de ensamblar para que funcione como se espera.

Desde 1901, cuando se iniciaron en varias localidades asturianas las "clases populares", el germen de lo que sería después la Universidad Popular, por iniciativa de la Extensión Universitaria de la institución docente asturiana, Avilés vio una oportunidad en ese proyecto, al que se subiría un siglo después, en 2001, con un programa municipal cimentado en cuatro pilares, como explicaba el responsable de Educación entonces, el concejal Román Antonio Álvarez: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser ciudadanos. Esas cuatro bases de la Aulas de la Universidad Popular de Avilés podían aplicarse también al proyecto de la Cátedra de Cine que se gestó, también en la ciudad, dos décadas después. En estos tres años de actividad, y con los vaivenes de las dimisiones de las directoras del órgano académico –Magdalena Cueto, primero, y Diana Díaz, más recientemente, así como el subdirector José Antonio Lázaro–, no se puede negar que en Avilés se ha hablado de cine, se enseñó a amar el séptimo arte desde diferentes prismas: el de la investigación universitaria, el de la propia industria del celuloide, el de la docencia... Se enseñó, asimismo, a hacer, pues nada tenían que ver los programas de trabajo de los diferentes responsables de la Cátedra que han pasado por Avilés en estos tres años, pero lo que no se ha logrado es la enseñanza que se planteaba en las Aulas Populares de aprender a vivir juntos. Ejemplo de ello fue el escaso el período de convivencia entre la directora Diana Díaz y el subdirector José Antonio Lázaro, sustituido después por la periodista Paula Ponga, que poco ha convivido también con la recién dimitida Diana Díaz. Y si ser ciudadano implica ser miembro pleno de una comunidad, con los mismos derechos que los demás y las mismas oportunidades de influir en el destino de la comunidad, incluyendo también una serie de obligaciones que es lo que hace posible el ejercicio de los derechos, no parece que se haya cumplido tampoco este objetivo en el proyecto de la Cátedra de Cine. Ayuntamiento y Universidad han de sentarse a reflexionar sobre los objetivos iniciales, según los cuales se pretendía hacer de Avilés y de Asturias en un foco principal del debate, la investigación y la creación fílmica a través del cine, el arte y la cultura. La dimisión de varios de sus directivos, además de los exiguos fondos de los que se dotó –sin ni siquiera remuneración para el cargo de director–, obliga a repensar las líneas de acción futuras y observar cuál es el verdadero potencial del proyecto. De lo contrario, las dinámicas generadas en este tiempo acabarán por hacer zozobrar el barco.