Paciencia que ya no hay

Estando en la cola para la caja del supermercado, me di cuenta de que hemos perdido la paciencia. Casi nadie la tiene. No cometí el error de cambiarme a la cola de al lado porque sé que cuando cambias siempre avanza más rápido la que dejaste, pero estuve tentado. La espera me sirvió para convencerme de que vivimos en un mundo frenético del que pocos escapan. Nos hemos acostumbrado a la prisa y, hasta los jubilados, vamos pasados de revoluciones y tenemos tanta prisa o más que los jóvenes.

La prisa, la eficacia y la rapidez forman un torbellino que nos lleva de un sitio a otro como si fuéramos bomberos en un incendio interminable. Vivimos apresurados sin saber por qué. Una escena que se repite es la de alguien que va por la calle y se encuentra con un amigo que le saluda, y le estrecha la mano, mientras sigue hablando por el móvil, mira el reloj, sonríe y aparta el teléfono para decirle que anda liadísimo y no puede pararse con él ni un minuto. Pues nada, que lo disfrute. No llega primero el que más corre. Frase de nuestros abuelos que sigue vigente y acaba de renovarse con un experimento que, hace poco, hicieron en Londres, dónde, en las estaciones del metro y por espacio de un mes, pidieron a los pasajeros que cuando subieran en las escaleras mecánicas quedaran quietos, que no siguieran andando. Según el diario "The Guardian", mientras adoptaron esta medida, se redujeron las aglomeraciones un 30% y la movilidad mejoró, pero fue un dolor de cabeza para los vigilantes, pues los pasajeros se rebelaban, malhumorados, y exigían hacer uso de las escaleras como quisieran. Hemos perdido la capacidad de esperar. Todo lo queremos urgente, de manera inmediata y además sin esfuerzo. Buena culpa la tiene el acceso instantáneo a cualquier información. La velocidad y el resumen lo dominan todo. Las noticias ya vienen, incluso, con el apunte de cuánto vas a tardar en leerlas. Al rebufo de esta vorágine, nadie valora si necesita ir con prisa o puede hacer lo mismo a otro ritmo. Es como si la prisa diera prestigio porque se supone que quien va con prisa es alguien ocupado y, por tanto, importante. Alguien que no puede permitirse el lujo de esperar que el semáforo se ponga en verde porque el tiempo de espera es tiempo perdido. La paciencia está mal vista. Pisar el freno y no reaccionar de inmediato nos deja fuera de juego. Y como tenemos miedo de quedar rezagados y no estar a la altura, no paramos de inventar nuevas prisas que si razonáramos con sentido resultaría que estamos locos. Pulsamos varias veces el botón del ascensor pensando que así llega primero, nos aburre cuánto tarda en abrirse la puerta del garaje y cuando en el microondas ponemos un minuto, la espera se nos hace eterna y difícil de soportar. Espere un momento por favor podemos entenderlo de dos maneras. Podemos entenderlo como una orden, o como un ruego que invita a la reflexión y sirve para percibir que todo lo que nos rodea tiene su propio ritmo. Nada va a cambiar por más que nos enfademos y lamentemos su lentitud. Las cosas pasan cuando tienen que pasar, ni antes ni después. El secreto, para no impacientarnos, es hacer algo mientras esperamos. Por ejemplo, contar hasta diez.