El divorcio en la era del ruido

Comienzo esta colaboración en este espacio que me brinda LA NUEVA ESPAÑA para comentar una cuestión que me ha llamado la atención últimamente en relación con mi ámbito de trabajo como abogada de familia.

Parece que se ha puesto de moda entre algunos actores y actrices de Hollywood divorciarse sin que ello trascienda a la opinión pública. En algunos casos esta decisión obedece a su intención de no hacer un drama de la situación y en otros trata de evitar que todo el mundo opine, lo cual me parece de lo más acertado.

En estos tiempos en los que prima la publicidad frente a la privacidad, lo habitual es difundir rápidamente incluso las cuestiones más personales, eliminar fotografías subidas a redes sociales con el entonces cónyuge y permitir que todo el mundo opine respecto a una cuestión que, a mi juicio, es preferible mantener en el ámbito privado.

Y a esto último es a lo que me quiero referir. Es habitual que una persona que se quiere divorciar acuda con familiares o amigos al despacho de su abogado pero también es bastante habitual que permita que todo el mundo opine respecto a las cuestiones tanto económicas como de otra índole derivadas de la ruptura matrimonial. De esta forma, cuando ya el divorcio supone una situación difícil de por sí, se convierte en más estresante todavía porque amigos y familiares dan su opinión al respecto y el interesado acaba por no saber a qué atenerse, duda de lo que le propone el profesional y se encuentra con un galimatías que no sabe cómo resolver.

Creo que cuando una persona se enfrenta a una ruptura matrimonial lo mejor que puede hacer es dejarse aconsejar por un profesional de su elección experto en la materia y, si lo necesita, acudir a un psicólogo también experto en este tipo de situaciones que le pueda ayudar a sobrellevar la situación de la mejor manera posible.

Escuchar la opinión de todo el mundo que, tal vez de forma bien intencionada, quiere ayudar, no es la mayoría de las veces lo más aconsejable porque solo uno conoce a ciencia cierta todo lo que ha vivido en su relación y no hay por qué exponer todas esas intimidades a terceros.

Por eso, optar por el silencio en esta era del ruido que nos ha tocado vivir, puede ser lo más aconsejable hasta que uno decida comunicar a su ritmo a los más cercanos la decisión que ha tomado, sin prisas, sin exponerse a la opinión de todo el que le rodea y tratando de hacer las cosas lo mejor posible, especialmente cuando hay hijos por medio.