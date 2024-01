Las sirenas de Luanco

"Nunca segundas partes fueron buenas" pero hoy voy a hablaros de ruidos, músicas y sirenas. De la conservera "Cabo Peñas" oigo, muy nítida, la sirena del final del día. También escucho el Faro, con su sonido rítmico, pausado, grave y acolchado en los días nublados. La sirena que suena jocosa tras bajar la bandera, mordiendo el viento, en silencio, sin llegar a besar la arena, el día de La Venia. Las que suenan festivas de las barcas que van a la Isla del Carmen a celebrar la Virgen. El volador que sube y rasga el cielo como cortando un lienzo, y al final estallido y gaviotas glayando como locas. "Restallones", petardos... Los fuegos que nos iban cambiando, de Samarinchón al Gayo. Santa Ana, las más madrugadora de las santas, tempranín, desde aquel toldo, como un muecín el altavoz llamándonos a fiesta. Paisanos con la radio en la oreja escuchando partidos o sentados oyendo lotería. "Llevo el gordo para hoy". Y también en el hogar del jubilado: "los dos patitos", "la niña bonita", "la edad de Cristo...".

Por la calle, gitanos y la cabra, pachín pachín pachín, caja de ritmos. Y cascabeles, no sé si doce, en las correas de un caballo dócil, con su carro amarrado. ¡Paaaaco! ¡Paaaaco! el loro Paco. Coches de choque tras la iglesia, junto a la playa, "tirurí, tirurí". La furgoneta encarnada, ya hablamos de ella en la entrega pasada. Afiladoooor y su zampoña, con la rueda de atrás hacía una honda. La bomba de la bici, "fsi fsi fsi...". siempre pinchada al entrar el verano. Aquellos motores acelerados, del Simca 1000, del R8, del 600... ¿Cuántos íbamos dentro? mejor no cuento. Vespas, Lambrettas y vespinos. Más de uno volcó en la curva al volver de Valpa, Valparaiso, ma ma ma, mamma, María, jersey a rayas, life is life... Y el Valpa oscuro, Valpa Club, con psicodélicos ingleses, con destellos de espejos en la bola cruzando nubes de humo... Maite y Tano’s no me tocaron tanto. El Vainilla, aires nuevos, ¡qué maravilla!, cuanta gente saltando de alegría. Otro día, un temblor en la cama, y sin venir de fiesta, ¡qué susto!, ¿qué me pasa? me enteré pues de que es la Falla de Avilés. El golpe seco de la raqueta, y el suave y húmedo contra la arena, ¡No!, (no out), gritaban las gemelas, y de fondo el sonido de las pipas crujiendo...

Los cines, el Teatro del Carmen arriba, y el de abajo. El Nodo, y todos esos recuerdos que tenemos todos, pero los mejores, los zapateos en el suelo, los gritos por los sustos, sentirse todos juntos, ante un problema, que no era nuestro, era americano, de Bud Spencer, que era italiano, rodado en Almería, o de James Bond, trayendo fantasía con sus bandas sonoras y sus chicas. Conciertos en el campo del Marino, Radio Futura: "Santiago, aquí no se enteran", escuché a una cómplice de su entrega. Alguna vez vi, en el parque, a "Chacolí": "Date prisa y ven aquí". Un mago en el Astoria, tirando cartas hacia el público. El hípico del Capitán Valenzuela, y el sonido seco y duro de la pata del pobre caballo contra la madera. Ese gochín chirriando, llenándonos de agudos La Ribera, y chavales detrás dándole al brazo, la cucaña que resbala, y te duele hasta a ti esa caída tan mala. Pero nadar, nadar son "los remos" de Chispa golpeando la mar hacia la Isla. Y algún motorín al alba, que se pierde a lo lejos, y se calla, y nos deja, de nuevo, el pueblo en calma. Aquellas olas tremendas contra la espalda del Gayo, hasta que lo tumbó un invierno. Otras bombas también, ¡splash! espaldarazos no previstos: sustos: su silla y Nino, submarino...

Canciones habaneras en las fiestas que vienen, en el Muelle, olvidando lo malo si podemos, abrazando a la gente. ¡Mariano Pola...! Las bandas, que recorren el pueblo con su música eterna. Javier el de la Cueva y su guitarra, a veces en el coro de la iglesia. Algún "Ave María", excelso, en compañía de una celebración. Ahora "El León de Oro" de Marco Antonio en alguna ocasión. Campanillas alegres en la Consagración. Campanas en la iglesia y también en el Reloj. Y Campanal, donde la sidra rompía en el vaso. Fichas de dominó en el Cafetón, cubiletes de dados, órdagos y "arrastros".

Y llegamos al fin, y no quisiera, a El Bodegón y su explosión que es cierre, es tristeza, es la noche, el estruendo, es un ruido tremendo, todos en la calle, en pijama, aquí se acaba el cuento, aquí comienza el drama, volviendo a oír aquello... Et in Arcadia ego.