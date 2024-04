Por un plan de futuro para Saint-Gobain

Dos años después de haber presentado una medida que en su momento calificábamos de cierre encubierto, la multinacional Saint- Gobain vuelve a plantear el cese de la actividad en su línea de Sekurit, que se dedica a la fabricación de parabrisas.

Lo hace tras haber preparado durante años un escenario de paulatina deslocalización de la producción y de la carga de trabajo en Avilés hacia otras plantas, algunas de ellas fuera de la Unión Europea, algo que se había venido denunciando desde los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones sindicales.

Con el agravante de que en el tiempo transcurrido desde su anterior intentona ha faltado incluso a su propia palabra, ya que hay que recordar que en aquel momento planteaba un recorte de personal acompañado, como supuesta forma de garantizar el futuro de la actividad, de la adjudicación a la línea de Sekurit de la fabricación para la gama de repuestos con la que, decía Saint-Gobain, se podía competir con mayor facilidad.

El recorte de personal llegó, con salidas durante este tiempo de un número de personas prácticamente similar al que planteaba la empresa en la medida que finalmente retiró, pero lo que nunca ha llegado, porque nunca existió tal intención, fue la producción de esa línea de repuestos ni de ninguna otra.

Existe algo más grave todavía, dados estos antecedentes de Saint- Gobain en Asturias: no sólo no tiene ningún plan de futuro para la línea de Sekurit, además de liquidarla ofreciendo supuestas "recolocaciones" a los trabajadores tanto fuera de Asturias como en la línea de Glass que tiene en el Principado dedicada a la fabricación de vidrio para la construcción y que la propia compañía califica como viable y rentable, si no que no existe ni se ha manifestado intención alguna por la multinacional francesa de garantizar y potenciar esa actividad mediante la consignación de las inversiones necesarias para que su futuro sea una realidad: renovación del horno de fundido y creación de nuevas líneas de negocio con valor añadido que permitan no solo recolocaciones si no futuro en torno a la creación de empleo para que al cabo de otros dos o tres años no se repita el escenario actual.

Por eso es el momento de exigir de forma clara y contundente a Saint-Gobain que debe de poner encima de la mesa alternativas para la actividad en lugar de despidos, porque está de nuevo intentando engañar a sus trabajadores y trabajadoras, a toda la comarca de Avilés y a toda Asturias.

Hay que exigir a Saint-Gobain desde el conjunto de fuerzas sindicales, políticas y sociales que deje de comportarse como un depredador y que siembre para poder recoger, en forma de beneficios porque su negocio los da si quiere hacerlo, mediante la presentación de un plan industrial vinculado a las actividades que ella misma califica como rentables y la adjudicación a la planta de Avilés de otras líneas de negocio que, insistimos, son perfectamente posibles.

Esa es la pelea en la que los trabajadores y trabajadoras de Saint- Gobain están dispuestos y se ven obligados a dar por desgracia una vez más en Avilés: la de la defensa del empleo y la industria como una de nuestras señas de identidad.

Porque ya está bien de un engaño más de otra multinacional sin escrúpulos.