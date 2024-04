Sobre el amor a los libros

Un libro es mucho más que un libro: es la historia de una pasión, un encuentro con la vida, una aventura fascinante, una puerta abierta al misterio y la magia, un amigo verdadero que nunca falla, la esperanza de algo mejor, una medicina única para salvar el alma.

No entiendo mi vida sin libros; a pesar de haber sido condenados por completo en nombre de una falso progreso y de una pretendida tecnología superior, los necesito como el comer, constituyen una parte decisiva de mi reserva espiritual. Puedo pasar sin ingerir bocado alguno pero no sin leer, aunque sean unas breves palabras. Cada vez que realizo esa suerte de rito mágico, sea cual sea su contenido, me encuentro mejor, es como si me hubiera inyectado una ración de energía salvadora, la dieta imprescindible que mi espíritu precisa para poder seguir luchando día a día contra un mundo que va a la deriva ensimismado en sus problemas, trances y circunstancias poco estimulantes.

Me han ayudado mucho a ser feliz, a saber cosas increíbles, a disfrutar momentos exaltantes de imposible descripción, a esperar lo mejor de mí mismo, a seguir creyendo en el hombre, a crecer por dentro y a darme instantes de plenitud y entusiasmo que ni las drogas, los vicios ni otras falsas alegrías de consenso universal son capaces de ofrecer.

Solo una mente enferma puede declarar la guerra a los libros; aunque es cierto que los nuevos dispositivos ofrecen otras alternativas de lectura, no es lo mismo, es algo totalmente diferente, lo mismo que ver un cuadro en directo o en una fotografía.

Hay libros que tienen para mí un valor incalculable; no solo me han acompañado durante toda mi trayectoria vital, están ahí para darme respuestas exactas y concretas, son como un auténtico oráculo infalible, un mago de verdad, algo parecido al I Ching cuando se le consulta con pureza de intención y buenas influencias.

Son mi debilidad, mi hobbie preferido, una profesión sin salario, podría estar hablando de ellos días y días sin cesar con una dicha digna de ser resaltada. Los que sabemos que no sabemos nada siempre llevamos uno en la mano, con un orgullo moral fuera de serie, como si portáramos el elixir de la inmortalidad, el Santo Grial o la Piedra filosofal.

En una sociedad dominada por el consumismo y el hedonismo no están bien vistos, son rara avis, contemplados como si pertenecieran a una generación caduca y decadente.

Leo por gusto y necesidad , como un imperativo categórico, sabiendo que en nada me van a defraudar. Los preciso tanto como la presencia de un ser querido, el contacto con la Naturaleza, una fervorosa oración, una intensa y sana emoción o una melodía que traspasa el alma y la eleva a regiones desconocidas del ser .

Hay dos clases de personas: las que aman los libros y quienes los desprecian o ignoran. Cuando entro en una casa sin ellos siento una enorme pena por sus moradores, un intenso sentimiento de desilusión. Los que niegan su importancia en aras de internet y la realidad digital de los nuevos tiempos no saben lo que dicen, solo dicen lo que saben.

Por un libro querido que ando buscando soy capaz de dar la vuelta al mundo hasta encontrarlo, experimentado una dicha infinita cuando cae en mis manos para acrecentar la fuerza de mi yo superior.

Mientras haya una sola persona que siga leyendo páginas de papel con la misma ilusión que un niño tiene cuando pide y espera su juguete preferido, el mundo tiene posibilidades de recuperar el sentido común que hace años ha perdido. En mis manos se convierten en un aliado incondicional, un entretenimiento soberbio, una escuela única de aprendizaje, un juego intelectual que solo depara la lectura en calma y gozosa de cientos y cientos de obras maestras e indiscutibles.

Cuanto más leo más quiero leer y cuanto más leo más consciente soy de mi profunda ignorancia y de mi agradecimiento a la vida por seguir leyendo a pesar de los dramas diarios , las onerosas pesadumbres cotidianas y las locuras de quienes no aman la paz y solo la guerra y sus secuelas consecuentes.

Un libro es una oportunidad abierta a la eternidad, un remanso de luz en medio de la oscuridad, un oasis de esperanza en el desierto, un ejercicio intelectual de primer grado, una manera sutil e inteligente de conocer verdades que nos quieren ocultar, una forma magistral para ser felices. Los alquimistas de verdad nos dieron la fórmula del elixir de la longevidad hace cientos de años: lee, lee, lee y relee. Todos los grandes sabios de la historia fueron grandes lectores y meditadores, algunos también excelentes pensadores y devotos inescrutables.

Morir con un libro en la mano es el premio más grande para un avezado lector, una gracia que pocos alcanzan, como le aconteció a Hermann Hesse, mientras leía las "Confesiones de San Agustín", después de haber escuchado en la radio una sonata para piano de Mozart, otro gran lector.

