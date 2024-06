Lolita sale de Lorca

Lolita, en la boca del escenario, cruza los brazos y se inclina ante un Palacio Valdés lleno hasta la bandera rendido a su talento. Recibe la avalancha de aplausos del teatro avilesino que ha terminado embrujado, algo que el personal de por aquí ya venía añorando desde hacía algún tiempo.

Durante poco más de hora, la actriz madrileña fue Poncia, la criada principal de Bernarda Alba, una de las mujeres más malvadas de la tragedia universal. Luis Luque, el director de escena –oficia ahora en la sala 10 de las Naves del Matadero, en Madrid–, escribió para ella un "spin off" de la penúltima tragedia de Federico García Lorca. Y el resultado fue casi perfecto.

Lo de "spin off" no es cosa mía: lo dijo la propia Lolita cuando mandó parar la aclamación. Y no le faltaba razón: el suyo era un drama que había salido de un tragedia previa.

Lolita interpretó antes de anoche (y anoche también) su mejor papel: un soliloquio para hablar de lo que sucedió en esa casa que hizo que Adela, la pequeña, se colgara por haber perdido –tras los balazos mentidos– los abrazos de Pepe El Romano.

"Poncia" es, de nuevo, "La casa de Bernarda Alba", pero no es la historia de Poncia. O por lo menos, no lo es siempre. Cuando el espectador se rinde a la fábula de Lueque es cuando conoce la primera visita al mar, la relación que mantenía con su marido... Luque escribe con reverencias a Lorca. Con menos ceremonia, me da, hubiera sido más feliz. Casi tanto como lo fue dirigiendo a esa Lolita perfecta.

