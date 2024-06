El soterramiento del ferrocarril en Avilés es urgente

En Avilés, a las 11.46 horas del día 4 de junio del año 2024, pulso el botón del semáforo para cruzar la calle- carretera Conde Guadalhorce. En el mismo instante suena la alarma del ferrocarril en el paso Larrañaga. Dos minutos y el semáforo me permite el paso de la calle o carretera. Me paro en el paso a nivel.

A las 11.49 horas pasa el tren de Renfe de Avilés a Oviedo. Sigue la alarma. Son las 11.53 horas: pasa el Carreño en dirección a Pravia desde Avilés y sigue la alarma hasta que, a las 11.57 horas, dejó de sonar el pitido.

Resumiendo, personal en espera en la zona Larrañaga, 35 personas. Personal en espera en la zona entre vía y carretera, entre 13 y 15, no estoy seguro. Tiempo de cierre total del paso a nivel: 11 minutos.

Personas que atravesaron las vías durante este tiempo: 8 mayores de 40 años y más con sus mascotas, una con maleta rodante cojeando y tres jovencitas de entre 18 y 21 años.

Y no pasó nada... pero ¿y si llega a pasar? ¿de quién sería la responsabilidad? Seguro que muchos dirán: "del que pasa". Oiga, ¿ en los tiempos en que estamos, donde la informática nos está controlando, el personal de mantenimiento de Renfe no puede regular estos tiempos y no tener a 50 personas esperando, para que pasen tres trenes con cinco personas entre los tres?

Yo creo que alguien debe poner solución a este engendro.

