Psicópatas y demás gente sin compasión

"Psicosis", "El silencio de los corderos", "Extraños en un tren", "Tesis", "American Psycho", "La mano que mece la cuna", "No es país para viejos", "Joker", ... La lista es infinita. El cine sabe bien de nuestra atracción por los psicópatas. Aunque de psicópatas no tengan mucho, la verdad, pues lo que nos muestran es, en realidad, un buen batiburrillo de síntomas de diferentes patologías.

Uno de los mayores estudiosos de la psicopatía, Robert Hare, dedicado durante más de 30 años al estudio de este tema, concluyó que los psicópatas "están perfectamente cuerdos", no son personas psicóticas que no tengan contacto con la realidad. No manifiestan delirios, ni alucinaciones, tienen perfecto control de lo que hacen, lo que ocurre es que no les importa lo que pueda pasar. Según este psicólogo, "con una total carencia de conciencia y sentimientos por los demás, toman lo que les apetece de la forma que les viene en gana, sin respeto por las normas sociales y sin el menor rastro de arrepentimiento o piedad".

Son personas egocéntricas; no experimentan miedo, ni tampoco culpa; son incapaces de aprender del castigo; no empatizan; su capacidad emocional es muy limitada; poseen un infantil control de impulsos; nula capacidad de responsabilizarse; desde la niñez rompen las reglas; mienten y mienten muy bien, cayendo, eso sí, en continuas contradicciones; usan con frecuencia retracciones (dos afirmaciones incongruentes juntas) e incluso fracasan, a veces, a la hora de conectar frases de manera coherente.

En la actualidad, la psicopatía aparece encuadrada en los manuales internacionales de psicodiagnóstico como un trastorno de la personalidad llamado Trastorno Disocial de la Personalidad, en el CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), o Trastorno de Personalidad Antisocial, en el DSM-V de la Asociación de Psiquiatría Americana (APA).

La prevalencia de este trastorno está entre el 1% y el 3%. Y aquí viene lo preocupante: ¿cómo explicar entonces las estadísticas de abusos, torturas, acosos, violaciones, asesinatos, genocidios y demás atroces conductas dirigidas contra determinados grupos sociales y humanos?

Pues, porque, sin ser psicópatas, se pueden llegar a desarrollar conductas parecidas si se dan ciertas circunstancias.

Robert Cialdini enunció el Principio de Autoridad como una de las maneras de ejercer influencia en otras personas haciendo que estas acaben tomando decisiones en contra incluso de sus propios deseos y convicciones. Ponía como ejemplo el famoso experimento de Stanley Milgram en el que el 100% de las personas del estudio –personas estables y equilibradas–, llegaban a dar descargas de 300 voltios a otras personas (sabiendo que ese voltaje podía ser mortal). Más terrible aún fue observar que el 65% llegaba a dar descargas de 450. El motivo: tan sólo las indicaciones de una supuesta figura de autoridad. Sus estudios fueron replicados, por cierto, con similares resultados.

Ya lo explicó de forma magistral Hanna Arendt cuando hablaba de la banalidad del mal y de cómo los soldados nazis decían que solo cumplían órdenes.

Tremendamente inquietante descubrir cómo podemos masacrar a nuestros semejantes si hay figuras de autoridad sin alma que así nos lo indiquen. Añadiendo, además, la creciente sensación de que las conductas prosociales de compasión, de ayuda, de solidaridad y de empatía son objeto de burla y de cuestionamiento, cuando no directamente de censura. Parece que existe interés en que nos resulte indiferente lo que les ocurra a nuestros congéneres.

Quizá convenga tenerlo en cuenta respecto a los líderes que escogemos. Hay quienes no se conmueven nunca ante el sufrimiento ajeno. Aunque no se denominen psicópatas.

