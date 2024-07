En este año de gobierno del PP y Vox en Castrillón ha habido en materia de juventud dos polémicas, ambas en los últimos meses. La primera fue por los carteles que desde el área de juventud de IU Castrillón hicimos por los horarios de las bibliotecas en época de exámenes y, por otra parte, la cuestión de la ordenanza que regula el local juvenil de Castrillón. Han sido solamente-únicamente dos porque lo cierto es que no han sido capaces de hacer nada más en materia de juventud y las dos cosas que han hecho, o intentado hacer, dejan mucho que desear. Pero la cuestión es que, en ambos casos, primero la concejala Rosa Rubio, de Cultura, y luego Nuria González-Nuevo, de Juventud, nos dijeron que cómo podíamos decirles a ellas "que llevan tantos años trabajando por la juventud" que la estaban tratando mal desde su cargo. Pues qué quieren que les diga, el movimiento se demuestra andando y en este año de gobierno, o más bien de desgobierno, no han demostrado absolutamente nada más allá de incapacidad, no sólo ellas sino el gobierno de Castrillón en su conjunto.

El PP llevaba 16 años ansiando gobernar Castrillón y una vez han llegado se ha visto que no estaban preparados y que tras un año siguen sin estarlo. Podría parecer inexperiencia, y es cierto que una parte del grupo es nueva, pero cabe recordar que el señor alcalde, Eloy Alonso, fue concejal durante ocho años, dos legislaturas en las que parece que de poco se enteró.

Pero volviendo a las cuestiones de juventud, es llamativo que en el caso del horario de las salas de estudios se nos acusó de mentir por decir que con IU al frente del área de Educación y Cultura, la sala de Salinas había abierto los sábados por la mañana en época de exámenes. Se nos acusó de mentir en redes sociales y también a través de este mismo medio, en una de tantas columnas de la concejala de Cultura titulada "miento, luego existo". Sin embargo, luego se llegó al Pleno y la señora concejala tuvo que reconocer que era absolutamente cierto que se había abierto y que cuando escribió dicha columna no tenía toda la información. Cabe preguntarse por qué no ha escrito otra disculpándose públicamente por acusarnos de mentir. Además, volvió a mentir cuando afirmó que este año se abrió a la semana más horas que cuando gobernaba IU, pero se ve que las matemáticas no son su fuerte o no conoce el área que se supone que gestiona: durante el mandato de IU se abrió más horas. Habría que preguntarse a quién se refería la concejala cuando escribió eso de "miento, luego existo". Igual es que hablaba de ella misma.

Vayamos ahora al segundo caso, el del local juvenil de la calle Acebo. Un espacio pionero en Asturias que se elaboró con los grupos de participación infantil y juvenil del concejo. El pasado mes de mayo nos enteramos de que el gobierno llevaba a Pleno un punto para eliminar la ordenanza que lo regula. Por suerte, se consiguió que se retirara el punto del orden del día. Pero cuál ha sido nuestra sorpresa cuando hemos visto que han organizado una exposición de hortensias y paisajismo en el mismo. Pero, más allá de lo que diga la ordenanza, de un local que es para actividades juveniles, ¿no existen otros lugares en el concejo donde llevarla a cabo? Teniendo a su disposición todo el resto de espacios municipales, ¿por qué nuestro local? El PP con el apoyo de Vox tiene una hoja de ruta muy clara: quieren acabar con el local, pero sin decir que lo cierran. Pretender que un espacio que es propio de la juventud de Castrillón y que se creó contando con ella ahora pase a ser un espacio como el resto, en el que se lleven a cabo actividades como una exposición de hortensias es maltratar a los jóvenes del concejo, con todas las letras. Si el plan sincero es que sea un espacio para todo el mundo, es una quimera y es no entender a la juventud. Esto solo va a hacer que dejen de acudir al que hasta ahora era su local. ¿Han consultado al grupo de participación? ¿O es que en este año que llevan de desgobierno han desmovilizado completamente no solo al grupo de participación infantil y juvenil sino a todos los que había en el concejo?

Sea como fuere, el movimiento se demuestra andando y las señoras concejalas de Juventud y de Cultura están demostrando todo lo contrario a trabajar para la juventud de Castrillón. Ya no pido que trabajen con ella, que sería lo ideal, pero sé que la participación y la consulta de las cosas no suele estar en el ADN de la derecha de este país y parece que en la del "PP renovado" de Castrillón tampoco.

