Cuando se cumplieron 125 años de la apertura de la línea férrea Villabona-San Juan de Nieva, acontecimiento marcado en rojo en la historia de las conexiones ferroviarias de la región, un 6 de julio de 1890, pocos podían pensar que 133 años después Avilés estaría a punto de dar un salto de gigante en su conexión con Madrid, gracias a la llegada de un tren de alta velocidad que completará la distancia entre la capital y la villa del Adelantado en tres horas y cincuenta minutos.

Nuevos tiempos

Cuando el Alvia que saldrá mañana, a las nueve y cuarto de la mañana, desde la estación madrileña de la estación de Chamartín, pare sus motores en la estación de la avenida de los Telares –si todo va según los previsto– cuatro minutos después de la una de la tarde, la ciudad asistirá a un auténtico revolcón en sus comunicaciones hacia la Meseta, sin lanzaderas de por medio ni conexiones entre la red de cercanías y la de larga distancia.

Por eso, hay que remontarse al año 1890 para asistir a otro episodio histórico de cambios de fronteras, mentales y físicas. Los periódicos de la época, entonces, aplaudían la entrada en la villa de una locomotora echando al cielo vapor de su caldera y los comercios pensaron en engalanar sus ventanas para dar la bievenida a semejante acontecimiento. Entonces, como ahora, se hablaba de que las posibilidades se multiplicaban para Avilés al poder conectarse por vía férrea con la Meseta y embarcar también en el Puerto el carbón de las Cuencas. Pero el primer ramal para esos fines industriales fue Gijón y no Avilés.

Cuando al fin se logró para Avilés que el trazado de ferrocarril fuera una realidad, muchos se dieron cuenta –como hoy– que esa línea de hierro partía la conexión del puerto con la ciudad. Y lo que hoy es una playa de vías verá entrar en apenas 24 horas el primer servicio ferroviario de larga distancia desde la capital sin bajarse del mismo convoy.

Recibirán estos nuevos tiempos para la ciudad dos políticos con las competencias delegadas: una vicepresidenta del Gobierno realizando funciones del Presidente, por vacaciones, y un teniente de Alcaldía realizando funciones de alcalde, también por descanso estival de quien lleva el bastón de mando en la villa. Sea como fuere, la histórica espera de Avilés por su conexión con Madrid verá superada hoy una barrera y hablar del ferrocarril en la villa ya no será todo maldecir.

Se siguen discutiendo, eso sí, proyectos que tienen que ver con este lado de las vías que hoy pisará el Alvia desde Madrid, y habrá que ver si llegamos a tiempo del próximo viaje del destino. Que no es otro que la ciudad logre ‘coser’ una herida que tiene de los restos del pasado.

No habrá pitada de una locomotora de vapor en la estación de los Telares, pero habrá que tocar el silbato a quienes pongan piedras en el camino para eliminar la barrera ferroviaria que condiciona el desarrollo de tantos proyectos. El más urgente, con una inversión cercana a los 200 millones de euros, permitirá aflorar otras propuestas ambiciosas a uno y otro lado de la ría. Pero antes deberá subirse al tren del futuro de Avilés un procedimiento administrativo, que puede parecer poco, pero es mucho. Y no es otro que el salto de la redacción de un proyecto de obra para la eliminación de la barrera ferroviaria y su posterior licitación y ejecución. Avilés no se puede permitir más luchas en torno a la llegada del ferrocarril.

