Desde Sabugo hasta París

Se celebra este fin de semana la Fiesta de Santa Ana en Sabugo con toda la carga de historia del barrio y sus tradiciones marineras. He de confesar que me produce fascinación sentarme en una terraza en la Plaza del Carbayo y contemplar la Mesa de Mareantes situada junto a la fachada lateral de la vieja Iglesia de Sabugo, referente religioso y social del barrio desde el siglo XIII, alrededor de la cual se reunían los miembros del Gremio de Mareantes para planificar las pesquerías de entonces, ballenas incluidas. Pese al paso del tiempo, el barrio ha sabido conservar lo nuclear de su historia, que es, a su vez, parte indisoluble de la historia de Avilés. Entonces, como ahora, aquellos hombres que se jugaban la vida en la mar estaban detrás de cada alimento que llegaba a las casas, se tratase de familias humildes o pudientes. Las modernas embarcaciones y las instalaciones de la Rula de Avilés que hoy hacen que podamos comprar el pescado en La Plaza cada mañana no deben hacernos olvidar que detrás de cada pieza hay personas que trabajan sin descanso para que no nos falte el producto en la mesa, al igual que en la pescadería se afanan por preparar cada pieza a nuestra elección con una técnica que nada tiene que envidiar a un buen cirujano.

La sociedad avanza siglo a siglo aprendiendo y conservando lo más valioso de los antepasados. Ser un buen antepasado no es fácil, máxime en este tiempo en el que los valores se diluyen ante cualquier eslogan enviado a las redes sociales. Avilés ha sabido reinventarse periódicamente aprendiendo de sus ascendientes, a veces cercanos, pero en muchas ocasiones, más lejanos, como en el caso de aquellos Mareantes que dejaron valores como el esfuerzo, el compromiso con los vecinos y la solidaridad de grupo.

Esos valores, esa capacidad de reinventarse y de estar en continua búsqueda de avances técnicos han sido base de nuestra cultura industrial y, digámoslo con orgullo, la semilla de la que ha brotado esa Antorcha Olímpica que ha viajado desde Grecia hasta París, cuyo primer diseño se elaboró en un taller de Arcelor Mittal en Avilés.

Hoy, cuando se cierren las fiestas de Santa Ana en Sabugo, la antorcha del esfuerzo, de la innovación y del compromiso con los vecinos heredada del pasado, seguirá luciendo para señalar las nuevas sendas por las que caminar.

