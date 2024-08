Los ritmos y las melodías no entienden de patrias ni de fronteras, son maleables y camaleónicos. Y eso en La Grapa lo saben bien. El funk es capaz de despertar a la persona más sosa y apática y convertirlo todo en un juego tras apretar un botón imaginario que impide quedarse quieto. Con el rock and roll ocurre otro tanto de lo mismo y con el soul, pues igual. Esos estilos fueron los causantes de que el parque del Muelle estuviera la noche del sábado a rebosar en la última jornada de la novena edición de un festival que por más que lleve casi una década en Avilés, no deja de sorprender.

El funk brilla desde el país del sol naciente y también desde Cádiz. Y todo ello alumbra en Avilés, que vibra con sonidos que, a priori, poco tienen que ver con las tradiciones musicales de esos territorios. La globalización genera monstruos, pero en este caso hablamos de duendes, traviesos e inquietos capaces de izar la bandera de la diversión por encima de todas las cosas.

La puntualidad es algo tan insual en la música que cuando se da el caso, también sorprende. El hecho de disfrutar como los "Osaka Monaurail", una banda de funk con los ojos rasgados y apoyados por la inconmensurable voz de Martha High, cuyo apellido significa "grande" en inglés, también genera sorpresa, de la buena.

Lo mismo que volver a disfrutar de "The Agapornis" en "La Grapa" seis años después y comprobar que su evolución les ha llevado a pulir su propuesta soul funk y encandilar hasta los más escépticos con el género.

Los asturianos "The Real Deal" abrieron el pastel con el primer rock and roll, sin batería y con contrabajo y recuerdos a Buddy Holly para encender la mecha de un fuego imparable que se mantuvo vivo en una noche en la que Avilés fue la capital apátrida del funk, con propuestas desde diferentes latitudes que dignifican el gran abanico que abarca la música negra.

Suscríbete para seguir leyendo