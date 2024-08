Dice mi familia que como olímpico del sofá voy para medalla. No sé, el oro está difícil porque somos muchos a competir, pero el bronce igual puede caer. Viendo los Juegos de París, es posible que supere mi récord de inactividad. Estoy en ello. Y por lo que voy conociendo sobre el futuro, esa será la tendencia. Tumbarnos en el sofá puede llegar a ser deporte y no me extrañaría que lo incluyeran como olímpico dentro de algunos años. El número de practicantes aumenta de forma exagerada y si han incluido deportes como el skateboarding o el breakdance, hay muchas posibilidades de que lleguen a considerar deporte el sillón-bol y encestar calcetines sucios en el cesto de la ropa para lavar.

Supongo que estarán de acuerdo en qué presenciar los Juegos Olímpicos desde el sofá resulta mucho más cómodo que hacerlo desde la grada. Y tiene otra ventaja: no necesitas disfrazarte ni hacer payasadas para que te enfoquen las cámaras y te vean en casa.

Estar tumbados frente al televisor, con una cerveza fría y unos cacahuetes a mano, nos permite reflexionar sobre nuestro cuerpo y el de esos atletas que cada vez son más altos, más fuertes, más rápidos y más de todo. Nos lleva al convencimiento de que los humanos no tenemos límite y vamos aumentando nuestras capacidades al ritmo que aumentan las exigencias. Solo hay que ver las piruetas de los gimnastas. Son tan asombrosas que temo que en cualquier momento se les descuajaringuen los miembros. No me relajo, estoy en tensión preocupado por sus piernas y sus tobillos cada vez que se elevan tres o cuatro metros y dan varias vueltas antes de aterrizar en el suelo.

Me ponen nervioso. Lo cual desmiente la falacia de que ver los Juegos Olímpicos desde el sofá no cansa. Acabas agotado, pero son tantas las ventajas sobre lo que supone desplazarnos y estar en las gradas que creo que se acabará imponiendo por comodidad, economía y otras muchas razones.

Lo que vaticinan los expertos sobre el futuro de las Olimpiadas es que vamos a poder estar sin estar. Los estadios no tendrán público físico, estarán llenos de público virtual. Las gradas serán sustituidas por grandes pantallas y los espectadores, desde el sofá de sus casas, podrán expresar sus reacciones a través de plataformas de videollamadas. Podrán conectarse en directo y los deportistas podrán verlos y oírlos mientras compiten. La seguridad será perfecta porque nadie correrá peligro y no como ahora que con 50.000 policías no garantizan que estemos tranquilos.

Lo previsto es que un equipo especializado se encargue de vigilar el comportamiento de los espectadores virtuales para evitar obscenidades o insultos racistas. Quien incumpla las reglas será expulsado de la conexión digital. No obstante, todo estará controlado para que no se viole el derecho a la intimidad y a la libertad de expresión sin que tenga cabida ninguna acción indeseable.

Así pintan el futuro. La tecnología y la inteligencia artificial harán que los Juegos Olímpicos sean muy distintos a estos de París. Se confirmará que lo mío de ver los Juegos tumbado en el sofá no es vagancia, es adelantarme a lo que está por llegar. La gente de mi edad tal vez no lo entienda, pero los adolescentes saben de qué hablo. Saben el tiempo que dedican al esfuerzo y el que pasan en el sofá dedicados a la actividad virtual.

