Estimada señora Alice Munro

Estimada Sra. Munro, siento que haya tenido que pasar usted a mejor vida para que el mundo entero descubriera su infame secreto. Ese secreto lapidado durante años tras los habituales muros de silencio que se levantan cuando de abusos sexuales a niñas y niños se trata, muros de silencio tras los que se quieren ocultar las humillaciones, los miedos, las identidades rotas, las infancias robadas…

Ahora sabemos que Andrea, una de sus hijas, intentó (en vano) ser escuchada. Lo intentó desde que fue capaz de poner en palabras los continuos abusos sexuales que sufrió por parte de su segundo marido, Sra. Munro, cuando ella era tan solo una niña.

Y solo encontró silencio.

Silencio por parte de Gerald Fremlin, el adulto abusador, que acusó a la niña de seducirle –el mito fabricado de la "lolita" como universal excusa–; silencio por parte del padre de su hija, que supo de esos abusos y no la amparó; silencio por parte de usted, que eligió seguir con el abusador para que no se desmoronara su mundo; silencio por parte de otras personas del entorno que supieron y también callaron; silencio por parte de biógrafos de su vida y obra, a quienes su hija, ya adulta, les contó lo ocurrido y no le hicieron ningún caso. Silencio, incluso, cuando en 2005, Fremlin fue condenado por esos abusos y los medios no le dieron mucho bombo al tema.

Sabe usted de sobra cómo estos asuntos perturban e incomodan...

Decía el director de cine Montxo Armendáriz cuando estrenó su película "No tengas miedo" lo frecuente que era que, en temas de abusos en la infancia, se mire para otro lado.

La técnica del avestruz de toda la vida, la negación como disfuncional estrategia de afrontamiento ante dificultades y problemas. Como si así la violencia sexual contra menores desapareciera.

Pero así no desaparece.

Según la OMS, los abusos sexuales en la infancia afectan a una de cada 5 niñas y a uno de cada 13 niños. Admiten, asimismo, que la realidad muestra que son más, muchos más.

Otra realidad demostrada, Sra. Munro, es que los abusadores suelen ser del entorno cercano: un padrastro (como le pasó a su hija), un padre, un tío, un hermano, un abuelo, un vecino, un amigo de los padres, un profesor, un monitor, un sacerdote…

Es usted inteligente, seguro sabe usted de las secuelas de la violencia sexual en la infancia. Y que la gravedad de esas secuelas guarda relación directa con la frecuencia, la duración y la severidad de esa violencia; con el empleo de fuerza o de amenazas; con la edad, la estabilidad psicológica y el contexto familiar del niño o de la niña; con la relación con el abusador; o con las consecuencias asociadas al descubrimiento de los abusos.

Realmente no hace falta ser Premio Nobel para entenderlo.

¿Y, aun así, decidió usted no hacer nada que pudiera aminorar las consecuencias físicas y emocionales que su hija pudo sufrir? ¿Nunca pensó en cómo se tuvo que sentir, en la ansiedad que padecía cuando la dejaba a solas con él o en cómo sus sueños se fueron convirtiendo en pesadillas? ¿En ningún momento se planteó terminar con la crueldad de revictimizar a su hija con su indiferencia y su silencio?

Mientras los abusadores sexuales se sientan amparados por esta puñetera "cultura del silencio" será imposible acabar con esta lacra.

Porque, y termino con esto, Sra. Munro, ninguna niña, ningún niño debería vivir nunca lo que vivió su hija.

