Veinte años de ruido legendario

Estos 20 años de "La Mar de Ruido" han supuesto para mí un aprendizaje increíble sobre esta profesión. Pasamos de una primera edición donde no sabíamos realmente si alguien iba a venir, a programar carteles en ediciones sucesivas con artistas que jamás pensé que iban a acceder a tocar en un escenario con más de un siglo de vida y unas medidas de 8 × 8.

Ahora mismo se ha convertido en cotidiano, en normal, diría yo, pasear a cualquier hora por el parque del Muelle. Pero hace 20 años daba cierto respeto no solo pasear por el parque, si no ponerse a organizar algo allí. A todas esas personas "que medio vivían allí" y que ya no están vivas, les invadimos su espacio vital; tenían graves problemas con las drogas y el alcohol, y a nuestro modo, primero les pedimos permiso y segundo les ayudamos como buenamente podíamos, sobre todo con buenas palabras y buenas intenciones.

Ahora el parque del Muelle da gusto verlo, de hecho se organizan muchas cosas al cabo del año. "La Mar de Ruido" contribuyó a normalizar el parque, al menos durante una semana al año.

El Ayuntamiento ha sido pieza clave en que este festival, uno de los más longevos de Asturias, siga en la brecha.

"La Mar de Ruido" nació como un apéndice más de las fiestas de San Agustín, es decir, conciertos gratuitos para todos los públicos o, al menos, para una gran mayoría.

En estos 20 años, el festival ha visto como algunas ediciones se hicieron con muy poco presupuesto y ahí es donde necesité exprimir toda mi experiencia acumulada durante años anteriores. Logré convencer a artistas que venían de tocar en fiestas mayores de grandes capitales de España a un festival con un presupuesto muy pequeño, en un escenario muy pequeño y las incomodidades logísticas que ofrece el parque. Recuerdo a Danza Invisible, que no se creían que iban a tocar en el kiosko. Esos artistas sí que han hecho posible "La Mar de Ruido". Estoy pensando en Chris Barron, Luz Casal, Jackson Browne, Paul Di’ Anno, The Godfathers, Robert Gordon, The Christians, Marky Ramone, The Blow Monkeys o Immaculate Fools, solo por citar a algunos. Pero la travesía no ha sido fácil.

El escenario del parque nos limita técnicamente a la hora de escoger a algunos artistas que quisiéramos traer, pero prefiero que ocurra eso a prescindir del emblema del festival.

No faltaron ediciones difíciles con la metereología, recuerdo la noche terrorífica con Nacha Pop y Alejo Stivel; hizo agua hasta el interior del escenario, pero las bandas tocaron, no me lo podía creer.

Ha habido conciertos que me produjeron sensaciones de todo tipo. La visita de Ramoncín fue inolvidable, la del legendario Buddy Whittington, ex guitarrista de John Mayall, me dejó estremecido, de igual forma que Larry Campbell, guitarrista de Dylan. Inolvidable fue el show de Manel Fuentes y su tributo a Springsteen, fue toda una sorpresa, y me unió a él una buena amistad.

Las dos ediciones en "era covid" también me marcaron mucho, en todos los aspectos. Fueron conciertos muy especiales, con sensaciones agridulces.

Por eso esta 20.ª edición me resulta tan especial como vivencia, más allá del aniversario. Creo que es la más atractiva de cuántas se han hecho. Repiten dos bandas que son ya emblema del festival, "Obús" y "Dr. Feelgood".

Brecha y Fuera de Serie, dos míticas bandas asturianas, están también de aniversario. Nuberu ha vuelto; "Los Acebos" son el nuevo cuño del pop rock avilesino que no deja nunca de dar frutos. Y la banda de "Late Motiv" son sin lugar a dudas la mejor banda en directo de la televisión que yo he visto nunca.

Y si además los legendarios "Revolver" desean por expreso deseo personal estar en este 20 aniversario, qué más puedo pedir.

No me quiero olvidar de las personas que me han ayudado in situ a continuar esta cabalgada, Pachi "Cactus", Musical Marcos, los sonidistas, Andrea Parissi, el cartelista del festival, los "amigos de la Mar de Ruido", Enfoque visual y Producciones Tiempo Cero, encargados de lo audiovisual, y todo el público que año tras año nos acompaña, nos alienta en persona y en las redes sociales.

