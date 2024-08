La última torre de Babel

No hace aún un año fallecía don Fernando, su muerte aún continúa siendo sentida entre los muchos que lo conocimos y lo tratamos. Aún recuerdo que unos días antes, acudí a su prestigiosa óptica para solicitar sus servicios, donde recibí atención esmerada por parte de su hija Aurora y su marido José Luis. Conversando con Aurora me dijo que su padre estaba atravesando por unas circunstancias personales delicadas, pero aun así acudía a su pasión atender; con ilusión a sus clientes. Leía su último artículo en LA NUEVA ESPAÑA. El título era "Torre de Babel", y en él formulaba una crítica a la política lingüística que sometía la lengua castellana, la oficial del Estado Español, según la Constitución al menosprecio por parte de separatistas e independentistas.

Don Fernando tenía un currículo vital y profesional muy brillante. Como miembro de la Academia de Doctores de España (era un orador brillante). Amante de su tierra asturiana defendía los valores de Asturias (PAIS) en todas las instituciones en las que participaba.

Con razón la dirección de los Cursos de la Granda ha preparado un recuerdo espacial para honrar su memoria, por su entrega con paciencia y perseverancia para que La Granda fuese el foco cultural de verano asturiano.

Don Fernando era artista melómano, poeta y animador de la vida poética. Como miembro de la directiva del Ateneo Jovellanos participaba exponiendo temas con brillantez y profundidad, tanto históricos, como literarios, así como de sociología y política sus especialidades. En su última conferencia en el Ateneo Jovellanos, tuve el honor de presentarlo. Trató de una tema muy actual –era el 23 de mayo de 2023–: Cervantes y las mujeres. Tema de máxima actualidad porque no faltan indocumentados que califican al Autor del Quijote como machista violento, por la descripción que hace de la ventera asturiana Maritornes Lo cierto es que con una información exhaustiva exponía don Fernando el universo mujeres de su tiempo; las clases y estamentos sociales, no solo las dulcineas del Toboso, y condesas y duquesas cortesanas, labradoras, y fregonas ilustres. Con facundia y profundidad fue Don Fernando describiendo el universo femenino del Quijote. Llegando a afirmar que la mujer que más admiró Cervantes fue la Santísima Virgen María de la que era un fiel y sincero devoto. Durante la Batalla de Lepanto –la ocasión más grande que vieron los siglos– se rezaba por los soldados españoles el Santo Rosario. Cervantes admiró también y mucho a Santa Teresa de Jesús a la que dedicó un poema brillante, como se pueda apreciar en estos versos: Aunque naciste en Ávila/ se puede decir que en Alba, fue donde naciste/ pues allí nace donde muere el justo/ que lo goces es justo// desde Alba, oh Madre al cielo partiste/ alba pura, hermosa a quien sucede/ el claro día del inmenso justo/ que lo goces es justo/ en éxtasis divinos/ por todos los caminos/ por donde Dios/ llevar a un alma sabe/.

