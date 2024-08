En salto de longitud, después de volar, el saltador aterriza en el arenero situado al otro lado de la tabla de despegue. Ahí es dónde mide la distancia recorrida, desde el borde de la tabla de despegue hasta la hendidura en la arena hecha por cualquier parte del cuerpo del atleta durante el aterrizaje. Están permitidas las voltereta o las piruetas, pero se penaliza si se salta por delante de la plancha de despegue. Lo que, en lenguaje coloquial, sería algo así como pasarse tres pueblos.

Medir la distancia

Viene al caso de la crisis derivada de la decisión de que estas fiestas de San Agustín finalicen sin ferial para los niños en la Exposición. Se dice que la buena actitud y tranquilidad del anfitrión son fundamentales para el buen desarrollo de una celebración. Pero esto ha sido algo más que un fallo de comunicación entre los diferentes servicios municipales, como subrayaron desde el área de Festejos. Y tampoco una mala praxis de los feriantes, como se dejó entrever después por parte del equipo de gobierno, puede llevar a convertir en actor protagonista de estas fiestas a quienes, precisamente, se han convertido en los grandes ausentes.

La ingratitud es una parte integral de la sociedad. Y ese olvido o pobre agradecimiento de los hechos realizados, es un sufrimiento habitual para los organizadores de grandes eventos. Si la gratitud no expresada es también ingratitud, lo que sucede en Avilés en los últimos días se puede definir más bien como enfado. Y es el enfado natural de unos ciudadanos que no valoran lo que han recibido –en este caso en el programa de festejos– porque no les satisface y porque sienten que se trabaja en el último minuto. El sector del espectáculo requiere de planificación grande y, respecto de los feriantes, si no cumplen los requisitos, ¿sí lo hacían en Siero, donde se instalaron para las fiestas de Santa Isabel?

En estas tierras llenas de gruñones y quejosos crónicos, parece que siempre hay innumerables cosas por las cuales elevar el tono –ya sea el tráfico, la economía, los precios, las dificultades en el trabajo–, pero solo unas pocas veces en la historia de las fiestas de San Agustín los avilesinos se habían sentido tan defraudados. Hubo etapas anteriores en que también hubo ausencia sonada de los "caballitos", pero lo que quedará para el recuerdo de este momento es el disgusto de la tercera ciudad de Asturias también con el programa de las verbenas.

Aunque hay innumerables bendiciones en otros ámbitos, resulta evidente que, como en el salto de longitud, en este caso no se ha medido la bien la distancia y se ha tomado impulso por delante de la línea de despegue. Que, en román paladino, se traduce en que no se ha tenido en cuenta al ciudadano en la oferta. Las propuestas deslabazadas, con aciertos de por medio como la música en las plazas, marcarán el programa de un San Agustín que, vaya por delante, es santo de devoción de muchos avilesino, y no es ninguna deshonra anular el salto realizado y tratar de buscar un despegue más afortunado en la próxima ocasión.

Las quejas y las murmuraciones seguirán. Lo que debería revisarse es la forma de tomar tierra. Asumir los errores y realizar autocrítica, hallando un equilibro entre los enfoques positivos y negativos. Todo es subsanable con voluntad.

