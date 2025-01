La infancia es la patria de la inocencia, el país de la ilusión, la estancia del entusiasmo. Cuando se sale de ella las estrellas no brillan igual , los tonos pierden su fuerza y las alegrías verdaderas se olvidan en la cueva de la noche fría. Cuando somos niños la vida tiene otro cara, los sueños se cumplen , la imaginación gana alas y todo se viste del color de la esperanza.

Participantes en el desfile de Reyes. | R. SOLÍS

Un niño siempre tiene razón sabe mucho, vive el momento, se alegra por todo, cree en lo que le dicen, juega por jugar, no tiene sentido de la propiedad, ama a sus padres y cree en ellos por encima de todas las cosas . El que miente a un niño o no le trata bien comete un acto malo e imperdonable de gran trascendencia.

Instantes rebosantes de felicidad que merece la pena vivir

La Noche de Reyes es la más portentosa del año, es tan sagrada como la palabra de una madre y tan inolvidable como la emoción del que ve el sol por primera vez. Se recuerda durante toda la vida creando en el fondo del corazón un lugar especial que jamás desaparece. En ella lo imposible deja de ser una simple palabra para convertirse en una increíble realidad. Hasta los que niegan el poder de una varita mágica y el triunfo final del bien se acuestan llenos de asombro esperando la llegada invisible de los Reyes Magos de Oriente.

Un niño feliz es lo que más se parece a estar en el cielo, jugar con ángeles o ser recibido con toda suerte de galas por la reina de las hadas. Da la vida por lo que cree, se pone loco de contento cuando recibe su juguete preferido, es una sensación única que supera cualquier fantasía o especulación.

La alegría de un niño pertenece a otra dimensión, toca lo inefable, procede de instancias supremas donde no existen el engaño, la mentira ni las ganas de hacer sufrir.

El que deja de ser niño posee una visión limitada de la realidad, nunca está contento, nada le colma, va a lo suyo, no se acuerda del reino de la fantasía donde vivió y del poder omnímodo de su imaginación, le crece su nariz con frecuencia, juega poco, no recuerda sus sueños, se vuelve desconfiado, tiene miedo a caminar sobre las aguas y siente, a medida que va envejeciendo, que no ha cumplido su misión .

No hay peor estrategia que decepcionar a un niño que pone toda su confianza en lo que le dicen y prometen , llevando los estigmas de esa terrible frustración durante el resto de sus días.

Escribir la carta a Sus Majestades, confiar en recibir lo que se ha pedido, ver la cabalgata por las calles de la ciudad en compañía de los seres queridos, acostarse pronto para que amanezca primero el día más esperado del año y poner la zapatilla cerca de la cama para que venga el revoltijo son vivencias que forman parte del patrimonio espiritual y emocional de cada uno, merece la pena vivir solo para experimentar primero y después recordar esos instantes rebosantes de luz, amor y felicidad en grado sumo , nos hacen viajar a un recóndito lugar muy próximo al paraíso y, lo más importante, nos enseñan que aunque seamos mayores y los problemas y dudas de la existencia a veces nos borren el ojo de lo milagroso, existe dentro de nosotros un rincón sagrado e inexpugnable donde lo mejor se transforma en el rey indiscutible de la ilusión y todo lo bueno aparece solo cuando amamos por amor , jugamos como niños pequeños y soñamos que tenemos derecho a ser dichosos y alcanzar la paz del corazón. n

