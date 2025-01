Esa es la cifra de mujeres que se dedicaban a la prostitución en nuestra Comunidad Autónoma en el año 2023, según el informe encargado por el Gobierno de Asturias a la Universidad de Oviedo, elaborado en colaboración con el Instituto Asturiano de la Mujer y asociaciones especializadas como APRAMP, Médicos del Mundo y Fundación Amaranta. 1.100. La cifra en sí misma no dice gran cosa, pero, si nos adentramos en ella, nos encontramos una realidad difícilmente asumible en una sociedad que quiere ser justa.

El informe revela que menos de un 8% son españolas, la mayoría de esas más de 1.100 mujeres son extranjeras, fundamentalmente procedentes de América Latina y el Caribe, de las que el 40% carecen de permiso de residencia. La más elemental reflexión lleva a pensar en cómo han llegado a nuestro país, qué o quién las ha motivado o si esta actividad era la que tenían previsto realizar cuando se trasladaron a nuestro país o, por el contrario, si esa fue la actividad de supervivencia a la que tuvieron que dedicarse una vez agotados sus recursos y constatada la imposibilidad de encontrar un empleo.

Estas son las preguntas que cualquier persona puede hacerse y las que debería plantearse cualquier consumidor de actividades sexuales mediante pago.

Es un concepto elemental en la actividad comercial que un producto no se vende si no hay un comprador. Si hacemos el ejercicio de calcular el número de jornadas anuales en la actividad sexual mediante pago que realizan esas mujeres y se hace una simulación de cuántos clientes diarios atienden cada una y cuántas veces al año consumen ese tipo de servicios quienes los consumen, se podría estimar cuántas personas tienen entre sus actividades este tipo de consumo. Por cierto, según el informe, el 17,2% de esta actividad se produce en Avilés.

No se trata aquí de entrar en el debate sobre la legalización o no de estas actividades, ni de realizar un juicio moral sobre la vida de las personas, pero es obligado pensar qué podemos hacer como sociedad para evitar que el chantaje o la miseria, si no ambas causas, sean los argumentos para que las mujeres tengan la prostitución como modo de vida, porque considerarnos una sociedad moderna incluye garantizar la vida digna y el respeto a los derechos de todas las personas, sea cual sea su origen o condición, lo que incluye la explotación y el abuso.

