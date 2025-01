Astracán grecoisabelino

Ficha del espectáculo «La comedia de los errores»

Comedia de William Shakespeare dirigida por Andrés Lima.

Teatro Palacio Valdés, 17 de enero

"La comedia de los errores", de William Shakespeare y Andrés Lima lleva rodando de aquí para allá como año y medio (se estrenó en Mérida, en el verano de 2023). Y uno, qué quiere que les diga, no termina de explicárselo.

Antes de anoche, finalmente, se puso en el teatro Palacio Valdés. Y la gente se rió. Mucho. Y es que es normal: dos pares de Antífolo y Dromio se confunden porque tienen el mismo nombre y son gemelos, vaya par. Y todo es un lío. Y eso está muy bien. Y ja ja. Y todo lo demás. Y ahora vamos a jugar a que se confunde la verdad y la ficción y, espera, paremos la función y repartamos unas cervezas entre el personal.

"La comedia de los errores", según Andrés Lima, fue una fiesta, pero para cada uno de los seis actores que se metieron en ella. Y se nota: disfraces, las hermanas Patty y Selma –las de Marge Simpson–, gritos, en lugar de voces, como sacados de una cajetilla de Ducados... Y todo esto sin contar los hachazos sufridos por el texto del propio Shakespeare . No se lo merece, pero no por ser Shakespeare, si no porque no se lo merece.

Lima plantea una comedia loca a partir de un texto que el bardo de Stratford-upon-Avon lo mismo escribió al principio de su carrera –a mitad de la década d e los noventa del siglo XVI: todavía le faltaban veinticinco años en el mundo– o a lo mejor no –Harold Bloom, que es el que más sabe de Shakespeare, es el que lo niega–.Y cuando digo "loca" digo "loca". Lo llaman "disparate", pero "astracanada" parece que le fuera mejor. Se junta la Magna Grecia con "Zorba el griego", los sin papeles con el discurso metateatral. Eso sí: compuesto por seis actores que se dejan el alma para que eso que hacen sobre la escena sea algo.

