“Svccisa virescit”

Puede ser la que a continuación haga, una traducción muy libre del título que encabeza este escrito: "Pese a ser talado, sigue regenerándose". Por cierto, que esta frase, hecha en latín, fue extraída del epílogo del libro "Los pasos perdidos", recopilatorio de artículos de Alfonso Paso, promovido por su hija, mi amiga Almudena Paso.

Esto de la ecología –con defensores y detractores incluidos– tan de moda en nuestros tiempos, no sé si deliberada o inconscientemente, ignora de manera sorprendente un problema subyacente muy grave y principio del resto de problemas (aún sin solución, por cierto) como es la pérdida y destrucción generalizada de la cubierta vegetal natural, que no ha mucho tiempo cubría las quasi salvajes tierras de España. Ahí tenemos si no –sin ir más lejos– a jabalíes paseando por Las Meanas o Salinas, custodiando cajeros automáticos en la ciudad; a corzos saltando delante de nuestros vehículos en autopistas y carreteras, con los consiguientes peligros para nuestras vidas, en busca de lo que un día el ser humano les arrebató tan egoísta y miserablemente por diversos motivos.

Este serio problema entraría en vías de posibles soluciones, a poco que el ser humano pusiera de su parte medios para ayudar a la tan maltratada madre naturaleza en la auto regeneración de su cubierta vegetal, repito, problema principal éste sin resolver a mi entender, para afrontar después todo lo que está detrás de estos términos tan mercantilistas, modernos y oscuros a veces, y que le son afines al medio ambiente, tales que: ecología, ecológico, sostenibilidad, entorno, cultivo, deterioro, etiquetado, comportamiento, daño, impacto, impuesto, modo, plano, rendimiento, no sé, hasta desastre ecológico.

Detrás de cada término, no olviden que hay un "negociete". Sí, sí, de esos que están tan de moda en estos tiempos tan anárquicos y convulsos que vivimos. Si el problema no existe, se crea y luego se imparte e implementa entre los ciudadanos y, de repente, ¡zas!, negociete montado. Así de cruel es en ocasiones el ser humano.

Se me ocurre en este punto lo siguiente. Verán.

¡Paren máquinas! ¡Paren máquinas, por favor! ¡Ya está bien!

Estamos comenzando 2025 y con aquello de los buenos propósitos de año nuevo vienen a veces a nuestro pensamiento ideas dignas de tener en cuenta, pero también –cómo no, también– vienen algunas peregrinas. Suyo es el juicio en el siguiente caso, amable lector.

Hagamos por un momento en nuestro cerebro ahora un hueco para hacer un "totum revolutum" y ser capaces de construir un figurado y pequeño drama, que roza el absurdo.

Por un lado, pensemos que tenemos como actores en el drama a quienes se ocupan de esto de la transición ecológica y por otra a quienes se ocupan de la llamada memoria histórica. Nada que ver entre sí ambas cuestiones en principio, ¿verdad? Pero…

Como actriz invitada en el drama tendremos a la madre naturaleza vestida con su destruida cubierta vegetal. ¡Buf, qué paranoia más enorme, la que hoy padezco! Pero, aun así, permítanme seguir.

A los señores de la transición ecológica, como actores en este drama, les digo: pónganse a pensar, para luego transmitir y más tarde, sin dilación, implementar la idea de regenerar la cubierta vegetal de los respectivos territorios de sus responsables últimos allá donde los tuvieran y encargarles la búsqueda de espacios afectados (acotados, para más tarde dar un nombre consensuado a ese territorio) por la deficiencia antes comentada, para la plantación de árboles como castaños, abedules, hayas, robles, carbayos, texos, etc.

A los señores de la memoria histórica empeñados a veces en un maniqueísmo absurdo, les digo: traten de olvidar en aras de ese pretendido mundo mejor –unos y otros, por favor– sus viejas y rancias disputas, sus tendenciosos y distorsionados relatos de la historia, que les resuelvan de una vez y definitivamente –sin el menor impedimento– la memoria de sus familiares fallecidos o desaparecidos en ambos bandos y entonces pongan a la madre naturaleza a trabajar como directora de escena en esta dramática obra, para que todos –sin ideologías ni bandos– estemos unidos en esas imaginadas plantaciones o intentos de regeneración vegetal, bajo un nombre común que amparase a todos.

"Luces en el bosque" podría ser un ejemplo de nombre para bautizar a ese territorio, contribuyendo así al tan manido y cacareado deseo de conseguir un mundo mejor para todos. Lo demás, elucubraciones mentales aderezadas, con espurios intereses.

Sería una buena medida también esta de "Svccisa virescti" que sirviera para talar definitivamente las malas prácticas, intenciones oscuras, negocietes fraudulentos, de algunos de nuestros dirigentes y gobernantes, y que así tuvieran la oportunidad de regenerarse con propósitos bien distintos de buenas intenciones y soluciones para tantos temas pendientes desde hace tanto tiempo.

Seguro que en esta bendita tierra que la Santina cubre y cuida bajo su manto, existen muchos lugares que requieren de esa regeneración vegetal en muchos paisajes naturales de este Paraíso Natural que llamamos Asturias.

Sacúdanse de encima absurdos problemas, legalidades interpuestas de índole político y otros que pudieran afectar a esos territorios (de manera legal, por supuesto) y propongamos a nuestro Principado de Asturias como buque insignia de tal hazaña en España, que seguro que ella, desde la cueva, velará atenta por cualquier buena intención que al respecto se pudiera llegar a tomar.

Termino agradeciendo a LA NUEVA ESPAÑA la oportunidad que nos brinda cada mes desde este espacio en este tiempo histórico para el periódico, en el que estrena nuevo formato y del que de alguna manera formamos parte con nuestra aportación mensual a sus contenidos, con nuestro "Cada treinta días". Gracias por la pertinencia de poder escribir aquí, libremente. Y, por supuesto, feliz 2025.