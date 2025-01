Carta al Pichi

Un amable cliente ha tenido el detalle de dejarme en la Cantina un ejemplar de LA NUEVA ESPAÑA del martes 15 de octubre de 1991, donde en primera pagina aparece la noticia de la detención in fraganti de un hombre en un bar de la calle La Muralla: el bar, de mi propiedad; y la detención, la cuarta en tres meses del mismo campeón. Desesperado recurrí a través de una nota en la prensa para solucionar el problema; casualidad o no, "El Pichi" no volvió a la actuación en dicho bar. Yo ahí lo dejo.

Así decía la carta a J. M. R. M., "El Pichi", en su 98.ª detención:

Otros artículos de Arsenio Fernández, "Tito" Resulta que me gusta el fútbol

Pichi, tronco, perdona el atrevimiento pero tengo la necesidad de escribirte aun en la duda de que me leas; pero mira colega – lo de colega es por el tiempo que pasamos en el mismo bar solo que en horarios distintos–, si no es a través de una carta, cómo podría decirte que me tienes preocupado de verdad.

Primero por tu fijación con el bar de la calle La Muralla, el de la 98.ª detención, con el mismo sistema del destornillador y la luna rota; siempre la misma luna, la mayor del local, 32.000 pesetas, cuatro veces en tres meses, un muy buen récord sin duda alguna. Y es que tenemos muy mosqueados a los del seguro, que ya no me atienden a las llamadas que les hago, y digo yo que también te podías conformar con una luna más pequeña, que también disponemos de ellas en el mismo local. Repara aquí en el compañerismo por no señalar otros establecimientos que existimos, resistimos, del gremio que también las tienen.

Pichi, julay, que si repartes el esfuerzo, sin señalar, puedes pasar del millar de detenciones, dada tu juventud y el ritmo al que trabajas sin que me toque a mí de nuevo.

Por favor, compórtate, yo no te puedo ofrecer un juego de destornilladores, que tanto te gustan, dado el mal uso que haces de ellos, pero en confianza, que emoción tiene para ti actuar tantas veces en el mismo local, el mismo ruido de la luna al partirse, las prisas por que la alarma se ha activado y luego el pequeño premio para tanto esfuerzo... Encima los pobres vecinos, que no descansan por culpa de los ruidos.

Pichi, además, tengo que comunicarte que un compañero que sobó contigo, no estaba seguro si en la trena, el talego, el maco o en el presunto, anda diciendo que últimamente te ciegas en el ranking (98) y que descuidas el escalafón, que eres legal pero no fino, que mismamente el "Patito" y el "Tinín" piensan –y yo también– que a pesar de tus inicios muy prometedores afanando chupas y chorizando loros en los bugas, te has quedado estancando en los escaparates y que te vendría bien un largo viaje por el extranjero en busca de nuevas técnicas y a tu regreso, ya con el porvenir resuelto, afincarte en tu Luarca natal. Y como sé que el genio no te deja quieto, puedes con los destornilladores que tan hábilmente manejas revolver la tierra de los tiestos que adornan el paseo de la ría. De tan bonita villa de la costa asturiana.

Pichi, tío, perdóname el lenguaje coloquial empleado (toma ya apunte literario fino para rematar), te prometo de verdad no volver a soltarte el rollo a cambio de un favor: amplía tu actuación a otros gremios, no te quedes solo con la hostelería... por aquello del reparto.

Sin más, recibe un fuerte apretón de manos, de las dos, duradero.

Ciao, primor.

Suscríbete para seguir leyendo