L’ imperdible

El nome d’esti accesoriu tan versátil y utilizáu pa distintos menesteres tien munches connotaciones. "Imperdible", cuántes coses nos gustaría que fueren "imperdibles", nesti mundu nel que too ye efímero y too lo perdemos al instante.

Y con esta reflexón viénenseme a la cabeza munches de les coses qu’enxamás m’hubiere gustao perder, tanto materiales como inmateriales (amistaes, amores, seres queríos, momentos felices, recuerdos...).

Los imperdibles son oxetos cenciellos, pero mui útiles. Hailos de tou tipu, dende los más simples hasta los más sofisticaos y qu’amás utilícense como complementu de moda, como adornu en traxes y pañuelos; con diseños de xoyería, en collares o brazaletes y hasta en pendientes. Tal y como como güei los conocemos fueron inventaos a mediaos del sieglu XIX, (asina lo lleí nel "sabiu" Google), pero yá s’usaron d’otros materiales y con otres formes nes cultures antigües, pa suxetar prendes y demás necesidaes.

Ocurrióseme pensar muncho estos díes nesta pequeña "prenda", porque tuvi la suerte d’alcontrar nel asientu del copilotu del mio coche un imperdible guapísimu de brillu platiao, con una flor de filigrana na "cabeza". Nesi momentu encomencé a pensar, quién pudo escaecer esa guapa "xoya", y si sería pa mi, y a fabular sobre los imperdibles. Emocionéme pensando nos que yo-y compraba a los mios neños cuando yeren pequeños, de colores suaves, con cabeza de plásticu y una punta especialmente protexida pa que fueren seguros, y viénoseme una llárima a los güeyos. Pensé nos que por veces me sirvieron pa que nun se me cayera la saya, o nel que tengo adornáu con cuentes d’acebache pa suxetar el dengue del traxe d’asturiana, y por más, pensé na zuna mía de llevar siempre dalgún en bolsu, pal "por si acasu", por si dalguna pieza se me descués o pa otros menesteres. Nun momentu ocurriéronseme munches tochures.

L’ello ye que magar que me gustaba muncho l’alfiler-imperdible qu’alcontrare nel mio coche, tuvi curiosidá por saber quién lu pardiere, y entamé a facer memoria, a ver qué persones, díes atrás,"s’atrevieren" a montase conmigo nel vehículu, pa interrogales y saber si llevaben esa "xoya" tan guapa en bolsu, o cómo diaños apaeció nel asientu. Pensé que dempués del disgustu de la perda, llevaría una allegría si yo-y lu devolviere.

Sicasí, pasóseme pola cabeza de quedámelu pa mi, porque me gusten estos complementos guapos, amás, darréu yá buscare yo ónde lu poner; paecióme que yera de lo más guapu pa suxetar les flores que por veces llanto na blusa y sería una flor más con brillu de plata.

Dempués de muncho indagar, apaeció’l dueñu de la florina-imperdible, y cuando-y manifesté la mio intención de quedame cola "xoya", entamó a dicime que lo sentía pero que tenía otru destín. Yo taba cuasi segura que yera pa mi, pero taba confundida. Pa ver si cambiaba d’opinión, ocurrióseme alertalu de que nun se deben regalar oxetos que pinchen, porque se pinchen les rellaciones, y pol contrariu, ye sabío popularmente qu’ alcontrar un oxetu con pinchu ye señal de bona suerte (esi yera’l mio casu). Yo encaprichéme del imperdible y nun sabía qué argumentos apurri-y pa que dixera d’una vez: quédatelu, muyer.

Media tarde guasapeando sobre’l tema, hasta que por fin, como anecié tanto, cedió a que la flor-imperdible seya pa mi. Voi mangalu na blusa cuando me pete, y espero que naide m’avergüence y me lu reclame en públicu.

