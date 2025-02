José Luis Poyal, un año sin nuestro padre

Hace un año ya, el 18 de febrero de 2024, se esperaba la llegada de un frente frío en Asturias, pero a mis hermanas y a mí se nos congeló el corazón antes de su llegada: ese día, nuestro padre, Jose Luis Poyal, falleció en su casa, en Avilés, rodeado de sus hijas, un domingo frío de febrero de hace ya un año. De ahí el motivo de estas letras, compartir el recuerdo de nuestro padre.

Nuestro padre –y este plural es real, siempre hemos sido un nido colectivo de seis polluelas y sus respectivas familias– nos dejó solas, definitivamente huérfanas, después de que mamá, Lolín, ya nos hubiera abandonado en 2021. Febrero frío y amargo. Hoy, recordándole, como en tantas otras ocasiones me sucede, comparto con quien desee detenerse unos minutos en estos tiempos ajetreados, y en las páginas de los medios con los que colaboró en tantas ocasiones, algunas de sus ideas, sus reflexiones, sus genialidades.

¿Qué pensaría Poyal de la situación actual de ArcelorMittal, de la industria en Asturias? ¿De la guerra de Ucrania y Rusia? ¿De la dificultad de tantas personas, especialmente jóvenes, para conseguir una vivienda? ¿Del PIB que se dedica a investigación en nuestro país? ¿De..? Algunas de las respuestas están en las hemerotecas de sus Ventanales, editoriales, artículos de opinión, en sus libros recopilatorios de más de cuarenta años de reflexión y análisis de lo que estaba –y está– sucediendo en nuestra sociedad, especialmente la asturiana. Gran parte de su legado se puede consultar: libros, documentación, revistas, su trabajo en Ensidesa, la revista de seguridad, sus trabajos como consultor de comunicación, etc., se encuentra recogido en el Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón (CEAG) en Llaranes –que realiza una labor encomiable y cuyos interesantes fondos sobre la historia de los seis concejos se pueden consultar–, y parte también en el archivo Histórico de Asturias, en Oviedo, que custodia y cataloga los fondos relativos a Ensidesa.

Una pincelada, de nada menos que 1969, cuando Jose Luis Poyal, nuestro padre, escribía: "El trabajo de la mujer en la sociedad moderna es una realidad irreversible. Nuestro mundo dejaría de ser lo que es si las mujeres decidiesen volver junto al fogón, dejando a los hombres solos en la brecha, como algunos siguen deseando". Hoy esta aseveración nos parece una realidad –debería–, pero se ha tenido que recorrer un camino largo y no siempre fácil, para que cincuenta y seis años después lo consideremos como tal. Y sus ideas las puso en práctica, mis hermanas y yo crecimos en un entorno donde la formación era fundamental para el desarrollo personal y la independencia económica.

Nuestro padre siempre tuvo esa necesidad de comunicar, y por eso, siendo abogado, se hizo periodista. En casa, conversaba de todo y de todo parecía saber: Historia –con una memoria envidiable que le llevaba a establecer atinados paralelismos entre distintos periodos históricos–; melómano confeso, nos transmitió a todas su amor por la música y las ganas de aprender a interpretarla –aún hoy no puedo escuchar muchas obras sin acordarme de él, ni quiero, claro–; la lectura, no solo de periódicos, siempre presentes, sino de obras de ensayo y de ficción, hasta los últimos días, cuando ya estaba privado de la vista y utilizaba los audiolibros de la ONCE. La lectura fue quizás lo que más nos unía a los dos. Los viajes a tantos lugares de los que decía haber aprendido, y, sobre todo, las personas, los amigos, con quienes tan buenos ratos pasó. Pero, en casa, también se hablaba de lo que estudiaban y hacían sus nueve nietos y nietas, sus estudios, trabajos, sus vidas de jóvenes de los que deseaba aprender. Del futuro. Y, aún así, la visita al abuelo, era un poco la visita al oráculo, siempre se salía con alguna idea, un consejo y con las pilas cargadas.

