Camino por lo sagrado

Lola Herrera actúa con aparente normalidad porque esta le ha llegado a fuerza de años profesionales: empezó en 1957, no se olviden. Este viernes estrenó en el Palacio Valdés "Camino a La Meca" y eso estuvo requetebién porque ya no es lo último de su carrera, porque su carrera sigue adelante, porque "Adictos" cobra a partir de ahora el papel que no tenía que haber abandonado: uno secundario.

A Lola Herrera lo que va bien son los espectáculos estupendos, las obras fetén. Y "Camino a La Meca" es de estas últimas. Y eso también está requetebién.

"Camino a La Meca" (esta noche, a las 20.00 horas, de nuevo en el teatro Palacio Valdés) es un drama escrito Athol Fugard, que es un dramaturgo pionero –es de 1932–. De Sudáfrica. Le representaron en Argentina , en Uruguay, pero en España no. Eso sucedió por primera vez antes de anoche: por la gracia de la compañía Pentación y del Palacio Valdés.

Hay una película basada "Camino a La Meca". Sale Kathy Bates, pero hace de Elsa, que es el papel que hace en la versión actual Natalia Dicenta, la hija de Herrera. Las dos juntas hacía dos décadas que no trabajaban juntas sobre el escenario, lo hicieron por última vez, dando la vuelta todos los corazones cuando "Solas".

O sea, un texto de los buenos –Athol Fugard, su autor, se reservó el papel del pastor cuando se estrenó en Sudáfrica–, una pareja de actrices inconmensurables (la Herrera y la Dicenta; la Dicenta, la Herrera). Y luego una historia de esas poderosas: Helen Martins, vieja, viuda, artista, se retira al desierto y empieza a crear "monstruos" que miran a La Meca y despiertan el recelo entre quienes la están observando.

La obra, que no deja de ser un melodrama, se sustenta sobre los cimientos del librepensamiento. La vieja, con la cabeza sobre los hombros, quiere seguir decidiendo sobre sus pasos. Los que están a su alrededor "quieren lo mejor para ella" y la invalidan. "Me siento privilegiada totalmente porque tengo salud, porque tengo trabajo, porque tengo muchas cosas que mucha gente no tiene, pero hay muchísima más, la inmensa mayoría, que no tiene nada de eso", explicó Herrera en una entrevista que hizo con LA NUEVA ESPAÑA".

Pero "Camino a La Meca" no sólo va de eso: va del ejercicio de la libertad, del poder de la equivocación y del encanto del caos. Y todo eso es lo que componen Herrera , Dicenta y Carlos Olalla, todos movidos por Claudio Tolcachir después de un mes y pico después de "Los de ahí": pasa de los de la otra mitad de la sociedad, a los de esta para enamorarse de quien tiene un pie fuera del mundo. Y eso también está más que requetebién. Sobre todo si los tres se mueven en una espacio escénico diseñado por Alessio Meloni e iluminado porJuan Gómez Cornejo, con sabor a África. n

Suscríbete para seguir leyendo