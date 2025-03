El mes de marzu siempre llega cargáu de novedaes, tanto no tocante a cambios ambientales como a les celebraciones. Esti añu estrénase col Antroxu que, mientres escribo esti artículu, yá nos ta picando na puerta .

Esta fiesta esperábase antaño con ansia, pola fartura que trai consigo, y porque llueu socedíense díes d’ayunu y astinencia, práutiques que ya se nos fueron escaeciendo. Güei, en vez de pensar nes restricciones d’aquellos tiempos, tenemos otres; nun paren de bombardianos col "ayunu intermitente", coles dietes y el réxime y otres mandangues referíes a la nutrición. Va cola época; agora que tamos fartos de manxares, nun ye pecáu non cumplir col ayunu, pero ye cuestión d’imaxe: hai qu’ayunar al mandáu de la publicidá pa tar tipu finu. ¡Qué mundu esti!

Yo nun m’alcuerdo del ayunu, pero sí que m’alcuerdo de l’"astinencia"; astinencia non solo de comida, sinón tamién de les poques diversiones que teníemos naquella época: nin bailles, nin cantos, nin folixa, ¡nada! Siete selmanes a dieta rigurosa de too. Y enantes de la Pascua, llegaben les confesiones, preparaes a conciencia, con sermones y recoyimientu.

Inda me sabe al potaxe de vixilia que comíemos tolos vienres de Cuaresma. El potaxe blanco, como lo llamábemos, porque llevaba arroz en vez de berces o rabices, y, si la economía lo permitía, dalgo de bacaláu, y si non, un refritu bastaba pa que saliere bien rico, porque les cocineres sacaben partíu y facíen sabrosu hasta los platos cenciellos. "Naquella mesa ensin mantel, / onde too sabe a gloria". Afirmaba mio güela que nun se-y podíen echar berces porque son mui llambiones y quieren grasa, cuanto más meyor, pa que salga un pote mantegáu y sabrosu. Agora, cola moda ye comer light, y la obsesión de qu’hai que desengrasar pa nun engordar, y col amagu inminente de la "operación bikini" (eso pa nosotres, pa los varones la "operación light" nun sé si tien nome), la creencia de les berces llambiones va desaniciándose. Col envís de guardar la dieta, cuécense ensin nada, como pa los gochos, y ta.

Sicasí, presta recibir l’Antroxu como debe ser, con un bon potaxe nel que al abundante compangu qu’echamos davezu, ye tradición, cocer la caramiel.la, ¡un manxar! Y nun han faltar los dulces: torrexes, casadielles, frixuelos...

Amás de les fartures, l’Antroxu tien otros encantos. Amazcarase permítenos ser otru personaxe por unes hores. Yo cuasi tolos años m’antroxo de bruxa, que ye lo qu’en realidá me gustaría ser, porque me permitiría volar y tar en munchos llugares a la vez faciendo falcatrúes.

Pero esti añu decidí disfrazame de "poeta copiona", que tien munchu ésitu tien nos foros lliterarios y porque yá toi cansada de discurrir. Yá pensaré a qué poetes renombraos voi copiar. Baxo’l disfraz d’escritora, copiaré estilu, versos completos, pallabres, puntos y comes y hasta puntos suspensivos; copiaré too, too, todito, y ¡a triunfar! Y pondré fecha d’unos años p’atrás a tolos poemes, pa que a naide se-y ocurra duldar si son míos o d’otros, nin duldar de la mio creatividá. Y daréme tol pistu poéticu que pueda. Asina nun daré a basto, nestos díes antroxeros, a participar en conversatorios, recitales y otros actos con glamur lliterariu. ¡Qué mundu esti!

Pa rematar esti amazcaramientu poéticu, y celebralo a lo grande, voi poner una nota dulce como manda l’Antroxu: voi facer un "nenu", (de xuru que yá taréis pensando mal). El "nenu" ye un dulce d’Antroxu que s’ellabora en bona parte del conceyu de Valdés per estes feches. Y ta mui rico. La receta, pa otru día, pero si lo queréis probar, podéis pasar, amazcaraos, peles cases del los pueblos del occidente, que seguro vos convidan al "nenu" y a otros dulces. En Valdés somos mui desprendíos y préstanos convidar a la xente y, si ye n’Antroxu, rueda too.