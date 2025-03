El necesario avance de la igualdad

El 8 de marzo conmemoramos e Día Internacional de las Mujeres y reivindicamos los derechos de todas ellas, de todas nosotros, sin importar procedencia, raza, profesión, ni nivel de ingresos. Es una jornada de celebración por todos los avances conseguidos, y también de lucha por todos los avances que nos quedan por alcanzar.

A lo largo de la historia a las mujeres se nos han negado derechos y libertades

fundamentales como el derecho al voto, la educación, un trabajo remunerado, a poder divorciarnos… y también se nos negó la libertad sexual y reproductiva.

No podemos olvidarnos que estos logros alcanzados, no hace relativamente tanto tiempo, aún hoy y por desgracia, no están al alcance de muchas mujeres en muchos lugares del mundo. También es conveniente recordar que, una vez alcanzados esos derechos, corremos el riesgo de perderlos. Un ejemplo es lo ocurrido en Estados

Unidos donde desde el 1 de junio de 2023, el aborto está totalmente prohibido en 14 estados y es inviable en la práctica en muchos otros.

En el espacio local, la Casa de las Mujeres de Avilés se ha consolidado como un punto de encuentro y como referente en políticas de igualdad. Este año celebramos la puesta en marcha de la Unidad de Valoración Forense Integral de Avilés, una herramienta fundamental para la atención a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas.

No quiero dejar de expresar nuestro firme rechazo, nuestra tristeza y nuestra rabia por el terrible asesinato machista de Karilenia en Langreo. Desde las instituciones, las entidades y la sociedad en su conjunto, debemos seguir trabajando para avanzar en

igualdad y erradicar de una vez por todas la violencia que se ejerce contra las mujeres.

El asesinato de Karilenia se suma a otros muchos en toda España y nos lleva a alzar la voz coincidiendo con el 20 aniversario de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LOIVG). Una ley que tantas vidas ha salvado y que debemos desarrollar en toda su

amplitud y en todas sus medidas para que sea un instrumento más eficaz. Quiero aprovechar estas líneas para recordar el decisivo papel que la alcaldesa de Avilés Mariví Monteserín desempeñó para conseguir su aprobación -por unanimidad de todas las fuerzas políticas- siendo Diputada en el Congreso; una contribución que le ha hecho merecedora de la “Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad” otorgada recientemente por el Ministerio de Igualdad.

Un año más, en torno al 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres, desde la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Avilés a toda la ciudadanía, mujeres y hombres, jóvenes y mayores, a participar en nuestro programa de actos, con el objetivo de concienciar y reivindicar una igualdad efectiva porque, aunque son muy importantes los logros conseguidos en materia de igualdad, debemos trabajar para seguir avanzando y no tolerar pasos atrás.