A soñar sin límites frente a los ataques a la justicia de género

Mónica Santos es clown profesional y lleva varios años trabajando en hospitales de la India con Big Smiles, una asociación sin ánimo de lucro orientada a ofrecer apoyo emocional allí donde hay dolor y ansiedad. Últimamente presta esa labor en un centro de sanitario referencia para niños en Bombay, en el área de cuidados paliativos. Esta asturiana de nacimiento, catalana de adopción e india de corazón lleva años acompañando y, al mismo tiempo formándose, con un equipo multidisciplinar que es pionero en la India y que está formado por dos psicólogos, dos enfermeros, y un bibliotecario. "Hoy no ha habido mucho dolor, cuando lo hay también se disfruta, de otra manera", cuenta Mónica en la víspera del 8-M en un breve videomensaje de WhatsApp, todavía con la nariz de clown puesta.

Ella es especialista en tomarse muy en serio el humor. No solo para los pacientes, también lo trabaja con sanitarios y familiares. Su labor pasa no solo por traer sonrisas, también trabaja las emociones y cambia el ambiente hospitalario, acompañando a todas las personas , desde el equipo de limpieza hasta el doctor que opera en quirófano. Y no le agobian los problemas con los visados, el tráfico maldito en una urbe como Bombay, o los cortes de luz, que impiden algún que otra videollamada de cuando en cuando. Ni tan siquiera le angustia vivir en un lugar donde el agua de grifo a menudo no es potable. Ella vive con un "gracias" siempre presente. El suyo es un ejemplo de esas "rompetechos" que un día abandonó su empleo en la banca y decidió dedicarse a lo que más la llenaba: servir de ayuda en algunos de los momentos más oscuros del ser humano, en la despedida a un ser querido, a un paciente, a un compañero...

Sirvan estas líneas como homenaje a todas aquellas mujeres que hacen que todo el año sea 8 de marzo, que son capaces de todo, que trabajan sin descanso, están disponibles para todos [los que lo necesitan], son fuente de apoyo para los más cercanos y también para auténticos desconocidos y prestan auxilio –en todos los sentidos– hasta el último aliento. Algunas como Mónica están a varios miles de kilómetros de nosotros, pero también las hay que nos acompañan a diario, muy cerca. Son fuertes, perseverantes y capaces de romper estereotipos de género. Incluso en los momentos más oscuros. ¿Por qué no? Se dice que para avanzar hacia la igualdad de género se requieren cambios estructurales, amplificar la voz de las niñas y adolescentes, visibilizar sus logros y tener referentes femeninos para proyectar e imaginar modelos sin estereotipos.

Aprovechemos esta celebración del 8-M para ver cumplido el reto de que ninguna niña se quede sin ver cumplidos sus sueños por falta de oportunidades y de referentes diversos y positivos con los que sentirse identificadas e inspiradas. Y que los mensajes y cánticos de este Día Internacional de la Mujer sean capaces de superar los ataques crecientes contra la justicia de género .

