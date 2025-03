La mujer que más me ha influido en la vida, has sido tú, abuela Fuster. Me gusta llamarte así para destacar tu apellido, que forma parte de mi seudónimo y también para evidenciar el origen levantino de tu padre, mi bisabuelo, que navegaba y se desposó en segundas nupcias, pues estaba viudo, con Feli, tu madre. Ignoro cómo se conocerían. Supongo que en alguna escala realizada en el puerto de Avilés.

Quizás fuese amor a primera vista o un amor maduro y fruto de la reflexión, no lo sé. El caso es que se casaron y se establecieron en la calle de Los Telares. Trajo consigo a Bautista, hijo de su anterior matrimonio, y recuerdo que me contabas que Bautista fue desde siempre tu hermano favorito.

La abuela Fuster quiso estudiar Historia, pero pocas mujeres iban en aquellos tiempos a la Universidad; por eso te convertiste en autodidacta leyendo todo lo que caía en tus manos. Te encantaba el cine. Conocías los nombres de los actores y actrices de la época y te entristeciste bastante con la muerte de Marilyn Monroe, cuando yo aún no había nacido. Siempre pensaste que fue una víctima y que estuvo siempre muy sola, a pesar de su vida glamurosa.

La abuela Fuster, al no poder estudiar en la Universidad, quiso ser sombrerera, pero tampoco pudo, pues como le dijo su madre: "Pocos sombreros vas a vender en Avilés y a París no vas a poder ir". Así que ya desde bastante niña asumió la realidad que tocaba y optó por ser bordadora.

Era muy independiente, a pesar de ser la última de los hermanos y hermanas. Se le consideraba muy inteligente, era la que hacía las compras y hasta regateaba el precio en el mercado, pues había que tratar de llevar a casa lo mejor, pero a un buen precio, pues, desde luego, no se nadaba en la abundancia.

Conociste al abuelo Paco, tu marido, siendo muy niña. Viste que nadaba muy bien en la ría de Avilés y tenía el pelo muy rubio. Pero serían bastantes años después cuando formalizaríais vuestro noviazgo:

Tu padre ya había fallecido hacía unos cuantos años y huíais de los bombardeos sobre Avilés a pie, tú, tu madre y tus hermanas. Pretendíais ir a San Juan de la Arena, donde residían algunos familiares. Entonces, la bisabuela Carmen, madre de Paco, al veros pasar por delante de su casa en Raíces dijo: "A dónde vais, quedaros aquí…"

Más adelante continuaré con la historia.

