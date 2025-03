Harold Bloom, que lo sabe todo sobre William Shakespeare, asegura que "Los dos hidalgos de Verona" es "las más débil" de todas las comedias del bardo de Stratford. Y, diciendo esto, también dice que es el "presagio" de "muchas comedias mejores". Pero dice que esto "no es muy útil para un aficionado al teatro". O sea, que lo que digan los estudiosos, que se lo queden los propios estudiosos.

Estas eran las expectativas que uno tenía antes de anoche cuando acudió al estreno internacional de la nueva producción de Declan Donnellan y Nick Ormerod –con la Compañía Nacional de Teatro Clásico y La Zona–, el primero de la lista del teatro Palacio Valdés, con la colaboración del propio Palacio Valdés –las últimas dos semanas de la función se han levantado en Avilés.

Y estas expectativas se evaporaron con los ojos puestos en la fiesta que se montó sobre un escenario que creció sus tablas hasta casi la primera fila de la platea para contar una historia de amor con bosque lleno de misterio –en plan "Sueño de una noche de verano" y, ya, ya sé que es imposible, "El bosque animado"–. Amor loco, amor desgraciado, la destrucción del ser por la ambición que no tiene respuesta.

El espectáculo funcionó como un reloj: una pequeña pared sobre la que lanzan las imágenes que esconden la aventura de los dos tipos y su duque, una obra de Nick Ormerod que, como en todos los espectáculos de Donnellan, se encarga también del vestuario (en esta ocasión, tan de hoy como ha podido para, precisamente, hacer verdadero un texto de 1590 en el momento presente).

Lo mejor de "Los dos hidalgos de Verona" es descubrir que Harold Bloom no tenía razón: que los dos idiotas que inician el espectáculo al final encuentran el camino en común que no esperaban que estuviera tan cerca de ambos. Anoche siguió la fiesta shakespeareana. Si pasan cerca de su casa, no se la pierdan.

