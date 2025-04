Inversiones prioritarias

Al hilo de los últimos acontecimientos acaecidos a raíz de mis sugerencias en el pleno del pasado marzo, su interpretación y las posteriores informaciones aparecidas en medios de comunicación tras la rueda de prensa realizada con el objetivo de aclarar las mismas, me gustaría dejar claras algunas cuestiones:

- Este concejal no estima que La Carriona o cualquier otro barrio de la ciudad no merezcan inversiones deportivas o de otra naturaleza. Es más, en lo que a La Carriona refiere, sugiere inversiones integrales prioritarias también en otras áreas.

- Las sugerencias y aportaciones, siempre de manera propositiva al equipo de Gobierno, apuntan a un estudio económico y contextual que sustente y justifique ésta o cualquier otra inversión ya que la funcionalidad de las inversiones realizadas, su aprovechamiento máximo y eficiencia de gasto son los objetivos de las mismas. Avilés, sus ciudadanos y el tejido deportivo, necesitan no solo mayor volumen de instalaciones sino que las actuales tengan el mantenimiento adecuado para utilizarlas con unos mínimos de dignidad, cosa que en la actualidad no sucede.

- Durante los últimos 30 años me he dedicado al judo y lo he hecho en los distintos barrios de Avilés. A mayores, hemos llevado a cabo proyectos sociales y hemos trabajado con personas con necesidades especiales para acercar el deporte a toda la sociedad. En muchos casos, sin mirar el beneficio económico y sí con la finalidad de hacer una sociedad mejor. De hecho, lo seguimos haciendo en la actualidad y así continuaremos en el futuro.

- Por último, me gustaría dejar claro que mi llegada a la política, hace ahora apenas dos años, tuvo su principal impulso en el desafecto que existe actualmente en la sociedad con el ámbito político. Por desgracia, lejos de pensar en el ciudadano se "enfanga" en el amarillismo y en cuestiones muy alejadas de una política funcional y amable para con el ciudadano ya muy cansado de este contexto lamentable. Es por ello que manifesté, y repito, que no van a encontrarme en esos contextos de discusiones y enfrentamientos y sí en todo lo que pueda llevar a una mejora y crecimiento de la política deportiva de mi ciudad.

Sin duda apuesto por barrios de primera, por una Carriona de primera, pero con un claro objetivo… que se quede muchos años en primera, ¡no basta con llegar!

PD: Estas aclaraciones vienen fundamentadas en poder expresarme sin filtros ni intereses intermedios que puedan ver trastocado mi verdadero mensaje.

Suscríbete para seguir leyendo